IPhone 13 da 512GB, il prezzo crolla definitivamente: mai così economico

Per la prima volta su Amazon tutte le versioni dell’iPhone (da 128GB, da 256GB e da 512GB) sono disponibili a meno di 1.000€. E per non farci mancare nulla sono anche tutte disponibili al minimo storico con offerte molto interessanti. Quella che cattura l’attenzione, però, riguarda l’iPhone 13 da 512GB che troviamo con un super sconto di ben il 27%. Sappiamo benissimo che per i dispositivi Apple è già complicato trovare delle promozioni, soprattutto se si tratta di un iPhone. Per questo motivo vedere l’ultimo modello lanciato sul mercato con uno sconto superiore ai 350€ è una vera novità. E non approfittarne sarebbe un grosso errore, anche perché c’è la possibilità di pagare in 12 rate a tasso zero.

L’iPhone 13, anche a diversi mesi dall’uscita ufficiale sul mercato, resta ancora uno degli smartphone più performanti disponibili sul mercato. E anche uno di quelli che assicura immagini e video migliori. Il merito è del nuovo sistema di fotocamere che Apple ha sviluppato per il suo dispositivo, che permette di ottenere il massimo da uno smartphone. Ma di miglioramenti ce ne sono tantissimi in ogni parte della scheda tecnica, compreso lo schermo, che, sebbene mantenga le stesse dimensioni, assicura una maggiore luminosità e colori più brillanti.

iPhone 13: la scheda tecnica

Oramai l’iPhone 13 è abbastanza conosciuto e tutti ne conoscono le potenzialità. Ma vederle nel dettaglia aiuta sempre.

L’ultima versione dello smartphone premium di Apple ha un nuovo display Super Retina XDR da 6,1" che rispetto alla versione precedente fa un grosso salto in avanti. È il 28% più luminoso e raggiunge un picco massimo di 800nit, i colori sono più brillanti e grazie a una densità maggiore di pixel è anche più nitido. L’altra novità la troviamo sotto la scocca e porta il nome di A15 Bionic, il nuovo super-chip di Apple che assicura prestazioni elevatissime. La memoria interna, come già anticipato, è da ben 512GB e permette di archiviare tantissime immagini, video e applicazioni.

Il punto forte del dispositivo, però, è il nuovo sistema fotografico posteriore. Apple lo ha completamente riprogettato e ha trovato una soluzione innovativa per i due nuovi sensori da 12MP: li ha posizionati in diagonale. Questo permette al comparto fotografico di scattare foto e registrare video in altissima definizione, anche grazie all’intelligenza artificiale e alle varie modalità sviluppate dagli ingegneri dell’azienda di Cupertino. La più interessante è sicuramente la modalità Cinema, pensata per i video e mette a fuoco in automatico il soggetto e regola la profondità di campo per farlo risaltare. Proprio come se stessimo girando un film. L’iPhone 13 si conferma essere lo smartphone perfetto per i content creator e per chi ama postare la propria vita privata sui social.

Chiudiamo con la batteria che assicura una maggior autonomia: ora non si hanno problemi ad arrivare alla fine della giornata.

iPhone 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPhone 13 da 512GB in offerta con un mega sconto del 27% che fa crollare il prezzo fino a 936,50€, tanto da pareggiare quasi il prezzo della versione da 256GB. Per capire che si tratta di una vera super promo basta vedere quanto si risparmia rispetto al prezzo di listino: più di 350€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 78,05€ al mese (servizio offerto direttamente da Amazon). Come capita per tutti i dispositivi Apple, viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per il reso si hanno 30 giorni di tempo.

iPhone 13