IPhone 13 da 512GB, il prezzo cala vertiginosamente: sconto incredibile

Un prezzo così non lo si era mai visto prima per l’iPhone 13 da 512GB e probabilmente non lo si vedrà per molto tempo. E per questo motivo bisogna approfittarne il prima possibile: essendo un’offerta che riguarda un prodotto Apple può finire da un momento all’altro. Perché l’offerta che troviamo oggi per l’iPhone 13 da 512GB (il modello più grande disponibile sul mercato), è così vantaggiosa? Perché lo sconto è di ben il 22% e si risparmiano quasi 300€. Una cifra quasi irreale per uno smartphone dell’azienda di Cupertino. L’iPhone 13, infatti, è in offerta a un prezzo di 1006,20€, vicino alla soglia dei 1000€.

Questo modello di iPhone 13 è il migliore presente sul mercato, per il semplice motivo che è quello con il maggior spazio di archiviazione interno. Per il resto la scheda tecnica è quella tipica di un dispositivo premium: processore super potente, ottimo comparto fotografico e uno schermo luminoso e con colori super vivaci. Di certo non le scopriamo oggi le caratteristiche di questo smartphone super richiesto e super desiderato.

La scheda tecnica dell’iPhone 13

Se c’è uno smartphone che negli ultimi è diventato iconico, è sicuramente l’iPhone. E l’ultima versione dello smartphone Apple segue il solco tracciato negli ultimi anni. Schermo con notch abbastanza grande, Face ID, ottimo processore con avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e un ottimo comparto fotografico.

L’iPhone 13 ha uno schermo Super Retina XDR da 6,1" con colori molto accessi e un’ampia gamma cromatica. Il display OLED è anche più luminoso rispetto a quello del modello precedente e ha un’altissima densità di pixel che rende tutto più nitido. Sotto la scocca trova posto il nuovo chipset A15 Bionic che non solo garantisce prestazioni elevate, ma aiuta anche il comparto fotografico a registrare video perfetti in ogni dettaglio. La memoria interna, come abbiamo già detto, è da 512GB e si ha tutto lo spazio necessario per installare app e salvare immagini e video.

Parliamo del comparto fotografico, probabilmente la novità più grossa presente sull’iPhone 13. Nella parte posteriore ci sono due fotocamere da 12 MP (una grandangolare, l’altra ultra-grandangolare) posizionate in diagonale. Una scelta che si vede per la prima volta su uno smartphone. Questo particolare sistema è il più evoluto mai visto su un iPhone. Apple ha lavorato anche sulla parte software, dove troviamo la nuova modalità “Cinema" pensata appositamente per i creator e per chi ama registrare ogni istante della propria vita. Ottima anche la fotocamera frontale nella quale ritroviamo la modalità Cinema e anche tanti stili fotografici per modificare velocemente gli scatti.

Con il chip A15 Bonici c’è anche il modem per il 5G che permette di navigare alla massima velocità. Miglioramenti anche lato batteria, con un’autonomia che dovrebbe arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

iPhone 13 da 512GB in offerta: prezzo e sconto

Potrebbe durare alcuni giorni o solamente pochissime ore: non sappiamo quando finirà questa super promo sull’iPhone 13 e per questo bisogno bisogna sfruttarla il prima possibile. La versione da 512GB dello smartphone Apple è in offerta su Amazon a un prezzo di 1006,20€, con uno sconto del 22% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di quasi 300€, praticamente quanto si paga uno smartphone medio di gamma. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 83,85€ al mese. Come capita spesso con le offerte sui prodotti Apple, la spedizione viene effettuata direttamente da Amazon. Per la consegna bisogna aspettare solamente pochi giorni.

Se si vuole spendere un po’ di meno, oggi troviamo anche in grandissima offerta la versione da 256GB. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 881,80€, con uno sconto del 17% che fa risparmiare quasi 200€. Anche in questo caso c’è la possibilità di pagare in 12 rate a tasso zero.

