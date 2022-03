IPhone 13 da 128GB, il prezzo è sempre più in discesa: lo sconto è esagerato

Da oramai alcuni mesi monitoriamo il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon e oggi ha fatto toccare un nuovo minimo storico ed è sempre più vicino alla soglia degli 800€. Lo smartphone Apple resta uno dei più desiderati e venduti sulla piattaforma di e-commerce e quando è disponibile a questo prezzo e con questo sconto bisogna approfittarne subito. Infatti, oggi troviamo l’iPhone 13 da 128GB a un prezzo di 801€ con uno sconto del 15%. Oramai è pronto a scendere sotto la soglia degli 800€ che sembra essere nelle ultime settimane una diga insuperabile. Amazon offre anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero.

La versione in offerta è quella da 128GB nella colorazione Galassia. Le altre colorazioni, a partire dalla nuovissima Verde Alpino, costano leggermente di più, ma sono disponibili comunque con offerte e sconti molto interessanti. L’iPhone 13 oramai lo conosciamo molto bene: si tratta di uno smartphone premium, con un ottimo comparto fotografico e un ottimo processore che assicura prestazioni elevatissime. Acquistandolo oggi si ottiene anche un buono sconto del valore di 35€ sull’acquisto di un Apple Watch 3, Apple Watch 6 o Apple Watch 7 (sempre da utilizzare su Amazon).

iPhone 13: le caratteristiche e le funzionalità

L’iPhone 13 è, insieme al Galaxy S21 e ala Galaxy S22, l’emblema degli smartphone premium. Sia per prezzo, ma soprattutto per caratteristiche e funzionalità. Apple ha lavorato molto su questo dispositivo e si è concentrata su alcuni aspetti specifici: potenza (processore) e soprattutto comparto fotografico. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo iPhone 13 in offerta.

La prima differenza rispetto al modello precedente è già nel display. Le dimensioni restano le “classiche", ma a cambiare è la qualità del pannello. L’iPhone 13 ha un display OLED Super Retina XDR da 6,1" con colori ancora più accesi e vividi. Sotto la scocca troviamo il nuovo processore A15 Bionic e 128GB di memoria interna, sufficienti per installare tutte le proprie applicazioni.

La novità più importante riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo due sensori da 12MP, uno grandangolare e l’altro ultra-grandangolare. I due sensori sono posizionati in diagonale, una vera novità per quanto riguarda il mondo degli smartphone. Apple ha optato per questa soluzione per migliorare ancora di più la qualità degli scatti e dei video. Grandi salti in avanti sono stati compiuti proprio per quanto riguarda i video, che oramai sono di un livello professionale, quasi da cinema. Non mancano le varie modalità nell’app fotocamera, tra cui quella notturna per scattare foto luminose al buio.

La batteria dell’iPhone 13 ha fatto un ulteriore step in avanti e anche grazie alla presenza dell’ultima versione di iOS ha un’autonomia che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi, anche con un utilizzo intensivo dello smartphone.

iPhone 13 da 128GB in offerta: prezzo e sconto

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un iPhone 13, è arrivato. Oggi, infatti, troviamo l’iPhone 13 da 128GB in offerta a un prezzo di 801€, il più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è di ben il 15% (elevato per un prodotto Apple lanciato sul mercato da poco tempo) e si risparmiano quasi 140€ sul prezzo di listino. Inoltre, Amazon offre anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 66,75€ per 12 mesi. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e la consegna è super veloce (bisogna aspettare solamente qualche giorno). Inoltre, acquistando oggi l’iPhone 13 si ottiene in regalo anche un buono sconto dal valore di 35€ per acquistare un Apple Watch 3, Apple Watch 6 o Apple Watch 7 sempre su Amazon.

