IPhone 13 da 128GB, nuovo sconto incredibile: prezzo in picchiata

Quest’anno Apple ha leggermente cambiato la sua strategia per gli smartphone, lanciando un nuovo iPhone 13 ad alcuni mesi di distanza dall’uscita ufficiale. La differenza non riguarda aspetti tecnici o di forma, ma semplicemente il colore. Da pochi mesi, infatti, è disponibile sul mercato la nuova colorazione verde alpino che fa risaltare ancora di più le linee e le forme dell’iPhone 13. E da oggi la troviamo anche in offerta su Amazon con uno sconto del 15% che fa scendere il prezzo sotto la soglia psicologica degli 800€. E c’è di più: lo si può pagare a rate a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione dallo stesso sito di e-commerce (in 12 rate).

L’iPhone 13 oramai non ha segreti. Si tratta di uno degli smartphone più chiacchierati, ricercati e desiderati dagli utenti e anche su Amazon è molto richiesto. Tra le novità principali spicca il nuovo comparto fotografico posteriore. Oltre a nuovi sensori che assicurano una maggiore qualità negli scatti, anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di nuove modalità di scatto, Apple ha anche posizionato le fotocamere in modo completamente differente rispetto al passato. I due sensori, infatti, sono in diagonale, in modo da avere più spazio per posizionarli e per catturare in modo innovativo paesaggi e ritratti. Come capita spesso con le offerte che riguardano i prodotti Apple l’offerta potrebbe durare pochissimi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

iPhone 13: la scheda tecnica

Quale è la novità più grande di questo iPhone 13 che oggi troviamo in offerta su Amazon? Oltre alla nuova colazione verde alpino, una vera novità per il mondo Apple, l’altro grande cambiamento riguarda il comparto fotografico. E per capirlo basta guardare il design del dispositivo. Nella parte posteriore troviamo due sensori da 12MP (uno grandangolare e l’altro ultragrandangolare) posizionati in diagonale. Una soluzione mai provata finora su uno smartphone. Questa soluzione è stata necessaria per fare spazio a due fotocamere più grandi rispetto a quelle precedenti e che permettono di scattare immagini ancora più dettagliate e registrare video con una risoluzione elevatissima. E proprio per quanto riguarda i video, Apple ha sviluppato anche una modalità denominata "Cinema" che usa una tecnica chiamata "rack focus", che consiste nello spostare la messa a fuoco da un soggetto all’altro. Proprio come se fossimo in un film. E la stessa modalità la troviamo anche per la fotocamera frontale.

Lo schermo è un display Super Retina XDR (tecnologia OLED) più luminoso e con colori più nitidi rispetto ai modelli precedenti. La dimensione è di 6,1". Sotto la scocca è presente il nuovo processore A15 Bionic che spinge ancora più in alto le prestazioni e aiuta lo smartphone anche nello scatto delle immagini e nella registrazione dei video. Presente anche il modem per la connessione 5G. La memoria interna è da 128GB.

Apple ha lavorato anche sull’autonomia e anche grazie alla presenza dell’ultima versione di iOS la batteria dura un paio di ore in più: si arriva a fine giornata senza patemi e senza l’ossessione di avere sempre in borsa il caricabatterie.

iPhone 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPhone 13 da 128GB in colorazione verde a un prezzo di 799€, con uno sconto del 15% rispetto a quello di listino. Ricordiamo sempre che trovare un dispositivo Apple in offerta è già una fortuna e uno sconto di ben 140€ sul prezzo di listino è un’occasione da non farsi sfuggire. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 66,59€ al mese utilizzando il servizio offerto da Amazon e che si attiva direttamente nella pagina prodotto. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per le consegna bisogna aspettare solamente pochi giorni.

iPhone 13 – verde alpino

iPhone 13 – blu

iPhone 13 – bianco

iPhone 13 – nero