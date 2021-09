IPhone 13, rivelato il giorno del lancio: dove vederlo

L’attesa dei fan di Apple sta per finire: la casa di Cupertino ha ufficializzato la data di lancio di iPhone 13 e ha comunicato la data dell’ormai tradizionale evento online che, dall’inizio della pandemia in poi, sostituisce i classici “keynote" svolti in presenza all’Apple Park sin dai tempi di Steve Jobs.

L’evento si chiama “California Streaming" ed è in programma per il 14 settembre, alle ore 10:00 del fuso orario della California (alle 19:00 italiane) e, anche questa volta, sarà in realtà un filmato registrato con tanto di montaggio ed effetti speciali. Dell’evento, almeno ufficialmente, si sa solo data, ora e dove vederlo perché Apple non ha comunicato quali prodotti e servizi presenterà. Non è una novità tanta riservatezza, bensì una rodata mossa di marketing per aumentare l’attesa. Scontato, però, che durante “California Streaming" verrà lanciato iPhone 13 mentre meno certi sono i lanci di Apple Watch 7, dei nuovi modelli di iPad e Mac/MaccBook e, soprattutto, delle cuffiette AirPods 3.

Apple California Streaming: dove vederlo

Come al solito ci sono tre modi ufficiali per seguire in diretta l’evento online di Apple: il primo è collegandosi al sito Web di Apple, il secondo è usando l’app di Apple TV (su tutti i dispositivi supportati), il terzo è collegandosi al canale YouTube ufficiale di Apple.

Durante gli scorsi eventi Apple ha fatto la scelta tecnica di trasmettere flussi video diversi per ognuna di queste opzioni. Ciò ha portato a prestazioni e stabilità dello streaming non uniformi: mentre su YouTube andava tutto liscio, il sito di Apple ogni tanto andava un po’ in crisi per l’eccessivo traffico rendendo impossibili le nuove connessioni.

Per questo motivo il nostro consiglio è quello di vedere l’evento Apple California Streaming direttamente su YouTube, o da browser o da app mobile (perché no, anche da Smart TV), per non perdersi neanche un momento della presentazione dei nuovi prodotti.

Cosa presenterà Apple

Non c’è alcun dubbio che durante l’evento California Streaming Apple presenterà il suo nuovo smartphone, l’iPhone 13. E’ quasi certo che la gamma iPhone 13 sarà speculare a quella iPhone 12, con quattro modelli: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. I ben informati non si aspettano rivoluzioni: iPhone 13 sarà una evoluzione di iPhone 12.

Il lancio di Apple Watch 7, invece, fino a pochi giorni fa era dato altrettanto per certo ma nelle ultime ore lo è molto meno: secondo i più recenti rumor Apple avrebbe problemi con i fornitori dei componenti, cosa che potrebbe far slittare di alcune settimane il lancio. Oppure, Apple Watch 7 potrebbe essere presentato il 14 settembre ma messo in vendita solo parecchio dopo.

Per quanto riguarda le AirPods 3, invece, secondo Mark Gurman di Bloomberg saranno “L’evoluzione più importante dal 2016“, avranno un design simile a quello delle AirPods Pro ma non è detto avranno la cancellazione attiva del rumore.

Si attendono, poi, l’iPad di nona generazione e l’iPad mini di sesta generazione ed entrambi potrebbero essere dotati del nuovo chip M1 (o di una sua versione depotenziata), oppure dello stesso A15 Bionic che debutterà su iPhone 13. Il loro lancio il 14 settembre è ritenuto da molti improbabile, perché andrebbe a mettere troppa carne al fuoco sulla griglia dei nuovi prodotti Apple. Non si esclude, quindi, un ulteriore evento a ottobre o novembre.

Ulteriore evento all’interno del quale Apple potrebbe presentare anche i nuovi Mac e MacBook con chip M1, per non parlare dei nuovi computer “Pro“. Apple deve ancora completare il suo processo di addio alle CPU Intel, ma è difficile che lo faccia il 14 settembre.