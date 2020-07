IPhone 13, il 5G non funzionerà dovunque per risparmiare sui costi

Nuovi rumor, nuova confusione sul supporto al 5G da parte dei futuri iPhone 12 e persino degli iPhone 13. Da tempo la compatibilità, piena o limitata, degli smartphone Apple 2020 è al centro di diverse indiscrezioni e non è affatto chiaro se i futuri modelli saranno compatibili con tutti i tipi di rete 5G.

Di 5G, infatti, non ce n’è solo uno: le frequenze utilizzate sono tantissime, ma in linea di massima si dividono in “Sub-6GHz” e “mmWave“. Le onde mmWave, anche dette “onde millimetriche”, sono quelle che offrono le prestazioni migliori, ma richiedono moltissimi ripetitori posizionati sul territorio perché hanno una portata estremamente ridotta. Al contrario, le Sub-6GHz (che in pratica sono tutte le onde radio di frequenza inferiore ai 6 GHz), hanno prestazioni inferiori ma portata superiore. Per ricevere entrambe le bande di frequenza servono diversi tipi di antenne, che vanno inserite all’interno dello stesso smartphone. E questo cosa: soldi e spazio. Quale tipo di rete 5G potranno usare gli iPhone 12 e gli iPhone 13?

iPhone e 5G: le ultime indiscrezioni

Secondo l’ultimo report di DigiTimes, fonte di solito molto attendibile, gli iPhone 12 saranno tutti compatibili sia con il 5G mmWave che con il 5G Sub-6GHz, ma Apple potrebbe decidere di disabilitare la connessione mmWave in alcuni Paesi dove ancora non sono stati installati i ripetitori di questo tipo. Al contrario, invece, gli iPhone 13 che arriveranno nel 2021 saranno compatibili solo con le frequenze Sub-6GHz.

iPhone 12 e 5G: compatibilità solo parziale?

Questi rumor cozzano con quanto affermato nei mesi scorsi dall’analista Ming-Chi Kuo e dal giornalista Jon Prosser, secondo i quali non tutti gli iPhone 12 saranno compatibili con entrambi i tipi di 5G: gli iPhone 12 normali da 5,4 e 6,1 pollici non supporteranno le onde millimetriche, ma solo le frequenze sotto i 6 GHz, mentre le versioni Pro e Pro Max supporteranno entrambi i tipi di trasmissione.

iPhone e 5G: come andrà a finire?

Tutte le notizie appena riportate non sono reali notizie: sono indiscrezioni. Vanno prese, per tanto, con il beneficio del dubbio nonostante le fonti siano tutte autorevoli. Ma, per quanto autorevoli, sono in contrasto tra loro e ciò dimostra che ci si può fidare, ma solo fino ad un certo punto.

Quello che è possibile dire, però, è che la base tecnica delle reti 5G sarà costituita da ripetitori Sub-6GHz, mentre il 5G mmWave sarà la ciliegina sulla torta che verrà resa disponibile solo in poche e specifiche aree dove servono le massime prestazioni: centri congressi, centri commerciali di lusso, piazze molto affollate, centri direzionali di aziende pubbliche o private. Se i prossimi iPhone non saranno compatibili con le onde millimetriche, quindi, saranno veramente in pochi ad accorgersene.