IPhone 13 mini, crollo verticale del prezzo e super offerta: minimo storico

Amazon per Pasqua ci ha riservato una super offerta che riguarda l’iPhone 13 mini da 512GB; la versione con più memoria dello smartphone Apple. Una promozione che non si è mai vista prima per l’ultima versione dell’iPhone, e che per questo motivo bisogna prende in grande considerazione. Oggi l’iPhone 13 da 512GB è in offerta a un prezzo di 857,83€, con uno sconto di ben il 28% che fa risparmiare più di 330€. Il prezzo di questa versione dell’iPhone 13 mini è addirittura inferiore a quella dell’iPhone 13 “normale" da 128GB. Questo paragone fa capire quanto sia vantaggiosa e perché bisogna approfittarne immediatamente.

L’iPhone 13 mini condivide con il fratello maggiore praticamente tutta la scheda tecnica, tranne la dimensione dello schermo. Su questo dispositivo, infatti, troviamo uno schermo da 5,4", uno dei più piccoli in assoluto per gli smartphone di nuova generazione. Ed è anche la caratteristica che rende unico il dispositivo dell’azienda di Cupertino: se non amate i cellulari con dimensioni voluminose, l’iPhone 13 mini è una delle poche soluzioni disponibili. Come capita spesso con le offerte che riguardano i dispositivi Apple, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone, è arrivato oggi.

iPhone 13 mini: la scheda tecnica e le funzionalità

In molti sottovalutano le potenzialità della versione mini dell’iPhone, non sapendo che la scheda tecnica è praticamente identica a quella del fratello maggiore. Stesse performance in un corpo più piccolo e a un costo decisamente inferiore. E poi quando lo troviamo in offerta diventa un vero best buy. Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica dell’iPhone 13 mini partendo proprio dallo schermo.

Il display è un Super Retina XDR da 5,4" e rispetto alle versioni precedenti ha colori ancora più realistici ed è più luminoso. Il merito è del nuovo pannello OLED che migliora la calibrazione dei colori. Il cuore pulsante è il chip A15 Bionic che oltre a migliorare le performance e la velocità, aiuta anche a registrare video in altissima definizione. La memoria a disposizione è di 512GB: non si avranno problemi nell’installare applicazione, fare video e scattare fotografie.

L’iPhone 13 mini eredita dal fratello maggiore anche il comparto fotografico, che è la vera grande novità di questa generazione di smartphone Apple. Nella parte posteriore troviamo due sensori da 12 Megapixel (uno grandangolare e l’altro ultra-grandangolare) posizionati in diagonale per garantire prestazioni ancora migliori. Gli ingegneri dell’azienda di Cupertino hanno lavorato molto lato software per permettere agli utenti di girare video con una qualità professionale, simile a quella cinematografica. La modalità notte permette di scattare foto luminose anche nelle situazioni più buie.

iPhone 13 mini in offerta: prezzo e sconto

Un super prezzo e un super minimo storico. L’iPhone 13 mini da 512GB è disponibile su Amazon a un prezzo di 857,63€, ben il 28% in meno rispetto a quello di listino. Un prezzo che non si è mai visto prima sulla piattaforma di e-commerce e anche uno dei migliori di tutto il web. Acquistandolo oggi il risparmio netto supera i 330€ e lo si può pagare anche in 5 rate da 171,57€ al mese a tasso zero. Lo smartphone viene spedito e venduto da Amazon e per il reso ci sono a disposizione ben 30 giorni.

iPhone 13 mini – 512GB