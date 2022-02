IPhone 13 mini a prezzo mai visto su Amazon: sconto e offerta

Se stavate aspettando il momento giusto per cambiare telefono e acquistare uno degli ultimi iPhone, allora la vostra attesa è terminata. L’iPhone 13 mini (in tre diverse colorazioni) è oggi tra le offerte top di Amazon, con uno sconto mai visto prima in commercio. Come sanno bene gli appassionati dei dispositivi della Mela Morsicata, Apple non è solita a concedere grossi sconti sui suoi prodotti, ancor meno se sono stati rilasciati solo da pochi mesi.

In questo caso, però, dalle parti di Cupertino devono aver fatto un’eccezione. L’iPhone 13 mini è tra le offerte top di Amazon di oggi, con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico: acquistando il melafonino nei colori Mezzanotte, Blu e Galassia si potrà risparmiare oltre 150 euro sul prezzo di listino. Una promozione a dir poco unica, che ha fatto schizzare l’iPhone 13 mini tra i prodotti più acquistati e desiderati della piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos. Insomma, un’offerta da non perdere per nessuna ragione al mondo.

iPhone 13 mini, caratteristiche e funzionalità

Il più piccolo dell’ultima generazione di smartphone Apple è un vero e proprio concentrato di innovazione e potenza. Nonostante le dimensioni ridotte (ha un display da 5,4 pollici ed è lungo poco più di 13 centimetri), ha la stessa scheda tecnica del fratello “maggiore", l’iPhone 13. Dentro il frame in alluminio trova infatti spazio il SoC A15 Bionic, supportato da 4 gigabyte di RAM e dotato di un nuovo Neural Engine da 16 core. Un processore, come lascia intendere anche il nome, pensato e progettato per eseguire algoritmi di machine learning e realtà aumentata: in questo modo, l’iPhone 13 mini (e tutta la famiglia di melafonini) sarà in grado di eseguire calcoli complicatissimi in un lasso di tempo ridottissimo, consentendoci così di sfruttare al meglio tutte le componenti hardware e le funzionalità software del dispositivo.

Sotto al display OLED da 5,4 pollici (con HDR, True Tone, contrasto 2.000.000:1 e luminosità massima in HDR da 1.200 lumen) trovano spazio vari sensori di movimento (barometro, giroscopio a 3 assi, accelerometro, sensore di prossimità e bussola), chip per la localizzazione satellitare (compatibile con i sistemi GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou) e connettività senza fili 5G e WiFi6. Insomma, il meglio che oggi la tecnologia per telefonia cellulare abbia da offrire sul mercato.

Considerazione analoga per il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova spazio un sistema composto da due sensori da 12 megapixel: il primo, grandangolare, ha un’apertura f/1.6; il secondo, ultragrandangolare, ha un’apertura f/2.4 e angolo di campo di 120°. Grazie anche al supporto del Neural Engine, gli scatti dell’iPhone 13 sono paragonabili a quelli di fotocamere di media gamma: tanto in condizioni di scarsa luminosità quanto con soggetti in lontananza, le immagini sono sempre ben bilanciate, caratterizzate da colori vividi e naturali.

La batteria, per quanto di dimensioni ridotte (soprattutto se paragonata agli accumulatori montati dai dispositivi Android) è in grado di assicurare un’autonomia sufficiente per arrivare a fine giornata.

iPhone 13 mini in offerta su Amazon al minimo storico: sconto e prezzo

Come accennato, l’iPhone 13 mini è al prezzo più basso di sempre su Amazon. Merito dello sconto del 18% sul prezzo di listino che permette di risparmiare ben 151,36 euro sull’acquisto. L’iPhone 13 nei colori Mezzanotte, Blu e Galassia costa così 687,34 euro. E grazie ai servizi Amazon è possibile pagare il melafonino in 5 rate mensili a interessi zero e senza costi di istruttoria (137,53 euro al mese per cinque mesi). In alternativa, si può scegliere il pagamento rateale Cofidis, che consente di dilazionare ulteriormente i pagamenti.

Apple iPhone 13 mini 128 gigabyte Blu

Apple iPhone 13 mini 128 gigabyte Galassia

Apple iPhone 13 mini 128 gigabyte Mezzanotte