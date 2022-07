IPhone 13 mini, nuovo minimo storico: prezzo in picchiata

Inizio di settimana all’insegna delle offerte incredibili su Amazon. Da oggi troviamo l’iPhone 13 mini da 512GB in promo al prezzo più basso mai toccato sulla piattaforma di e-commerce: grazie allo sconto del 24% si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino. Come ben sappiamo si tratta di una super offerta per un dispositivo Apple che solitamente si trovano in offerta con sconti che al massimo arrivano al 15%, soprattutto se si tratta di un iPhone. Come ben sappiamo l’iPhone 13 è l’ultima versione lanciata sul mercato e in offerta troviamo il modello mini che si differenzia da quello "normale" solamente per la dimensione dello schermo. Invece di 6,1" il display misura 5,4".

E proprio questa caratteristica lo rende unico e molto appetibile sul mercato. Negli ultimi anni gli smartphone sono diventati sempre più grandi e di modelli "small" che possono essere gestiti con una sola mano se ne trovano sempre di meno. E quest’iPhone 13 mini è davvero compatto, ma allo stesso tempo assicura prestazioni da top di gamma. Ha lo stesso processore e lo stesso comparto fotografico del modello più grande; quindi, è uno smartphone premium in tutto e per tutto. L’offerta è davvero allettante e potrebbe terminare da un momento all’altro; quindi, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, anche perché c’è la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero.

iPhone 13 mini: la scheda tecnica

Un vero iPhone 13, ma con qualche centimetro in meno di grandezza. Potremmo semplificare con queste parole l’anima dell’iPhone 13 mini, l’ultima versione dello smartphone compatto di Apple che oggi troviamo in offerta su Amazon.

Come già detto, le caratteristiche sono quelle dell’iPhone 13 "normale" con l’unica differenza della grandezza dello schermo. L’iPhone 13 mini ha un display Super Retina XDR da 5,4 pollici con colori vividi e realistici. Sotto la scocca batte il chipset A15 Bionic che assicura prestazioni elevatissime e che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale, anche per scattare le immagini. Lo spazio di archiviazione è di ben 512GB.

E proprio il comparto fotografico è la novità più grande dell’ultima versione dell’iPhone. Nella parte posteriore troviamo un doppio sensore da 12MP (una fotocamera grandangolare e una ultra-grandangolare) posizionati in diagonale. Questo ha permesso ad Apple di utilizzare obiettivi più grandi e che catturano ancora più luce e con anche una nuova stabilizzazione dell’ottica. Tutte queste novità permettono di scattare immagini più definite e video già pronti per essere caricati sui social, senza la necessità di dover passare in post-produzione. Apple ha sviluppato anche una nuova modalità chiamata "Cinema" e che usa una tecnica chiamata "rack focus" che permette di spostare la messa a fuoco da un soggetto all’altro in pochissimo tempo. E poi non manca la classica modalità notte che permette di scattare foto luminose anche quando c’è poca luce. Anche la fotocamera anteriore è dotata delle stesse funzioni di quella posteriore, il che permette di scattare selfie sempre perfetti.

Rispetto ai modelli precedenti è stata migliorata anche la durata della batteria e adesso arrivare a fine giornata non dovrebbe essere un problema. Per chiudere, l’iPhone 13 mini è anche impermeabile grazie alla certificazione IP68.

iPhone 13 mini in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un vero crollo del prezzo quello a cui abbiamo assistito in questi giorni per l’iPhone 13 mini. Lo smartphone Apple è disponibile su Amazon a un prezzo di 899€, con uno sconto del 24% che fa risparmiare quasi 300€. C’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 74,92€ al mese. Come tutti i prodotti Apple, anche questo viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e beneficia della consegna Prime.

iPhone 13 mini – 512GB