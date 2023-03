IPhone 13 al minimo storico con le Offerte di Primavera: sconto esagerato

Pochissime ore alla fine delle Offerte di Primavera, il primo grande evento lanciato da Amazon in questo 2023. Un evento molto particolare perché ha coinvolto prodotti che solitamente non troviamo in offerta. Ci riferiamo a PC, smartwatch e smartphone Apple, disponibili al loro prezzo più basso di sempre grazie a sconti che in alcuni casi superano anche il 50%. In questo articolo vi parliamo dell’iPhone 13 dda 512GB, il più "carrozzato" tra quelli disponibili sul mercato. Lo sconto non è del 50%, ma è altrettanto interessante e permette di risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero con il servizio offerto dal sito di e-commerce.

L’iPhone 13, sebbene sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta un dispositivo molto valido e una soluzione intelligente per chi vuole uno smartphone premium, spendendo un po’ di meno rispetto ai prezzi dei dispositivi usciti tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. La scheda tecnica è assolutamente di valore e le differenze con l’iPhone 14 non sono così evidenti. Inoltre, Apple assicura aggiornamenti software per diversi anni e il dispositivo resta sempre super performante. L’offerta scade questa sera alle 23:59, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

iPhone 13 – 512GB

iPhone 13: la scheda tecnica

Il fatto che sia uscito sul mercato da circa un anno non deve trarre in inganno. L’iPhone 13 resta tuttora un ottimo smartphone, uno dei migliori della sua categoria e le prestazioni sono elevatissime. E il merito è sia della scheda tecnica, ma anche degli aggiornamenti che Apple rilascia continuamente per il sistema operativo.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche. L’iPhone 13 ha uno schermo Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia OLED che assicura neri assoluti e dei contrasti di colore molto forte. La tecnologia True Tone adatta la luminosità automaticamente in base alla luce esterna. Sotto la scocca trova posto il potente processore A15 Bionic supportato da 512B di memoria interna, il taglio più grande per lo smartphone Apple. Con tutto questo spazio a disposizione non avrete problemi a salvare immagini, documenti e a installare tutte le vostre app preferite.

Una delle novità più importanti introdotte dall’iPhone 13 è sicuramente il comparto fotografico. Infatti, nella parte posteriore troviamo la nuova soluzione formata da un doppio sensore da 12MP (grandangolare e ultra-grandangolare) posizionato in diagonale. Scelta innovativa di Apple e mai vista prima su uno smartphone. L’azienda di Cupertino ha lavorato anche per migliorare le varie modalità di scatto e di ripresa e ha introdotto la nuova modalità "Cinema" che, come si può intuire, è pensata per registrare video con una qualità cinematografica, trasformando ogni persona in un piccolo regista.

La batteria vi accompagna a fine giornata senza troppi patemi, grazie all’ottimo lavoro di ottimizzazione software.

iPhone 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta lampo da cogliere al volo. Oggi troviamo l’iPhone 13 da ben 512GB in offerta a un prezzo di 999€, per la prima volta sotto la soglia dei 1000€. Lo sconto è del 22% e si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino. Il prezzo è veramente buono: essendo un prodotto Apple si svaluta lentamente e anche ad anni di distanza riuscirete a trarci un buon guadagno. Amazon permette anche di pagarlo in 12 rate a tasso zero da 83,25€ al mese. La spedizione e la consegna vengono curati direttamente dal sito di e-commerce e bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore. Per il reso gratuito avete 30 giorni di tempo.

iPhone 13 512GB – verde

iPhone 13 512GB – rosso

iPhone 13 512GB – rosa

