IPhone 13, il prezzo crolla sempre di più: sconto mai visto prima

È arrivato il momento che tutti stavano aspettando. Per fare cosa? Molto semplice, acquistare l’iPhone 13 al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Un’occasione unica resa possibile da Amazon: da oggi, infatti, lo troviamo in offerta con uno sconto straordinario del 17% che fa risparmiare più di 160€ sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero grazie al servizio offerto direttamente dal sito di e-commerce. E le offerte non finiscono qui: sempre su Amazon è disponibile in promo anche il nuovissimo iPhone 14. In questo caso lo sconto è leggermente più basso (14%), ma si tratta sempre del minimo storico. Cosa chiedere di più?

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

I due smartphone non hanno bisogno di molte presentazioni: è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento e sono dotati delle migliori tecnologie e componenti disponibili sul mercato. L’iPhone 13 ha un anno in più sulle spalle, ma continua comunque a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità. Anche la scheda tecnica dei due dispositivi ha alcuni punti in comune, con l’iPhone 14 superiore per quanto riguarda il comparto fotografico, grazie a nuove fotocamere che assicurano prestazioni superiori negli scatti al buio. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un iPhone, oggi è arrivato.

iPhone 13

iPhone 14

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

iPhone 13: la scheda tecnica

Facciamo un focus veloce sulle caratteristiche dell’iPhone 13 e dell’iPhone 14.

L’iPhone 13, anche a distanza di un anno dall’uscita sul mercato, resta un dispositivo ancora super affidabile e con almeno 5-6 anni di vita alle massime prestazioni. La sicurezza di ricevere aggiornamenti e patch di sicurezza è un plus che poche aziende offrono. Si tratta di un dispositivo super affidabile, con uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1" che assicura contrasti molto forti. Il motore "pulsante" della "macchina" è il processore A15 Bionic. Il comparto fotografico è una garanzia: doppia fotocamera posteriore da 12MP posizionata in diagonale e fotocamera frontale pensata appositamente per i selfie.

L’iPhone 14 segue il solco tracciato dal modello precedente. Apple è intervenuta su singoli aspetti per rendere lo smartphone ancora più performante. Lo schermo è sempre un Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia True Tone che adatta la luminosità in base alla luce esterna. Il grosso del lavoro si è concentrato sul comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente sempre un doppio sensore da 12MP, ma le fotocamera sono state completamente rinnovate per migliorare la qualità degli scatti in notturna, ora il doppio più luminosi rispetto al passato. Novità anche lato software: l’aggiornamento a iOS 16 ha portato maggiore libertà nella personalizzazione della schermata di blocco. Ottimizzazioni anche sul fronte dell’autonomia: ora si arriva a fine giornata senza troppi problemi.

iPhone 13 e iPhone 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super promo su Amazon per l’iPhone 13 e l’iPhone 14, due tra i migliori smartphone top di gamma disponibili sul mercato. Come sappiamo molto bene è già complicato trovarli in offerta e quando li si trova al minimo storico con uno sconto che permette di risparmiare qualche centinaio di euro bisogna approfittarne subito. Andiamo con ordine.

L’iPhone 13 è in offerta con uno sconto del 17% a un prezzo di 777€, il più basso fatto registrare nell’ultimo periodo. Un ottimo prezzo a cui si aggiungono tutte le garanzie offerte da Amazon, compresa la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 64,75€ a tasso zero. Disponibilità immediata con consegna prevista in un paio di giorni.

iPhone 13

Spendendo un centinaio di euro in più si acquista l’iPhone 14. Lo smartphone premium Apple è disponibile in offerta a un prezzo di 887€, con uno sconto di ben il 14% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera di poco i 150€. Anche in questo caso c’è la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 12 rate da 73,92€. Consegna prevista in tempi brevi e gestita direttamente da Amazon. Due offerte da cogliere al volo per due tra i dispositivi più amati e desiderati.

iPhone 14

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram