IPhone 13, nuovo minimo storico: la miglior offerta della Befana

Dopo Babbo Natale anche la Befana ci fa il suo regalo: oggi su Amazon l‘iPhone 13 da 128GB è in offerta al prezzo più basso di sempre e con uno sconto mai visto prima. Non si tratta di un risparmio clamoroso sul prezzo di listino, ma comunque l’iPhone 13 ha toccato il suo minimo storico sulla piattaforma di e-commerce (ed è anche uno dei prezzi più bassi di tutto il web). Acquistando oggi l’iPhone 13 da 128GB lo si paga 879€, 60€ in meno rispetto al prezzo di lancio. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero, sfruttando il servizio messo a disposizione da Amazon.

L’iPhone 13 non ha bisogno di molte presentazioni: è l’ultima versione dello smartphone Apple ed è uno dei migliori presenti sul mercato. Rispetto al modello precedente, l’azienda di Cupertino si è concentrata molto su alcuni aspetti specifici, come ad esempio il comparto fotografico, la potenza del processore e l’autonomia. Le due nuove fotocamere da 12 Megapixel permettono di scattare foto quasi a livello professionale e di registrare video di grande qualità da pubblicare immediatamente sui social. Se volete farvi un regalo per la Befana, l’iPhone 13 è quello che fa per voi. Ma dovete essere veloci perché la richiesta è molto alta e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se volete restare aggiornati con le migliori offerte Amazon, potete iscrivervi gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

iPhone 13: le caratteristiche tecniche

Uno dei migliori smartphone disponibili in questo momento sul mercato. Non c’è bisogno di molte parole per descrivere l’iPhone 13 “normale" (esiste una versione Pro che ha qualche caratteristica in più), che a distanza di qualche mese dall’uscita resta ancora uno degli smartphone più richiesti e acquistati. Ma andiamo con ordine e vediamo la scheda tecnica dell’iPhone 13.

Partiamo dallo schermo: il display è il Super Retina XDR da 6,1" che si caratterizza per una luminosità molto alta e per dei colori vividi. Rispetto ai modelli precedenti è stata migliorata anche la resistenza della scocca e del vetro dello schermo. Sotto lo schermo trova posto il nuovo chipset A15 Bionic che garantisce prestazioni elevatissime e la possibilità di utilizzare più applicazioni contemporaneamente.

La novità più importante, però, riguarda sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovano posto due fotocamere da 12 Megapixel posizionate in diagonale per fare spazio a un sistema più evoluto rispetto al passato. Oltre al sensore principale, c’è una nuova fotocamera ultra-grandangolare che cattura il 47% in più di luce e permette di mettere in risalto i dettagli. Nuova è anche la stabilizzazione ottica dell’immagine. Apple non ha lavorato solo sull’apparato tecnico, ma ha migliorato anche le varie modalità di scatto e di ripresa. Ora è possibile registrare video con una qualità quasi cinematografica.

Miglioramenti anche a livello di batteria: l’autonomia è aumentata di circa 2 ore rispetto ai modelli precedenti e non si hanno molti problemi ad arrivare a fine giornata.

iPhone 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se sulla vostra lista dei desideri c’è l’iPhone 13, oggi è il vostro giorno fortunato. Lo smartphone Apple è in offerta su Amazon a 879€, con uno sconto del 6%. Può sembrare un risparmio di poco conto, ma come ben sappiamo è difficile trovare un iPhone 13 scontato. Inoltre, c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 175,80€ al mese (con il servizio messo a disposizione da Amazon). Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

L’iPhone 13 è disponibile in 4 diverse colorazioni: Bianco, Azzurro, Rosso e Rosa.

iPhone 13 – Bianco

iPhone 13 – Azzurro

iPhone 13 – Rosa

iPhone 13 – Rosso