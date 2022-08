IPhone 13, il prezzo cala drasticamente: minimo storico e sconto imperdibile

Oramai siamo arrivati ad agosto e si sta avvicinando la presentazione dell’iPhone 14, che come sempre avverrà verso la metà di settembre, con il lancio nelle settimane seguenti. E come capita in questi casi, con l’avvicinarsi di un nuovo modello, quello più vecchio comincia a scendere di prezzo. Ed è esattamente quello che sta succedendo all’iPhone 13, che oggi troviamo su Amazon al prezzo più basso di sempre dell’ultimo periodo. Finalmente la versione da 128GB ha sfondato la soglia degli 800€ e oggi lo troviamo scontato del 16% e si risparmiano più di 150€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon.

iPhone 13

L’iPhone 13 oramai non ha bisogno di molte presentazioni. È sul mercato da diversi mesi e conosciamo molto bene i suoi pregi e le novità introdotte. Nonostante i mesi sulle spalle, resta ancora uno dei migliori smartphone premium disponibili sul mercato e anche uno dei più richiesti. Il comparto fotografico, con l’innovativo posizionamento in diagonale, assicura scatti di livello professionale e lo stesso vale anche per i video. E il processore A15 Bionic assicura prestazioni elevatissime e fulminee. Insomma, l’iPhone 13 è ancora uno degli smartphone da battere.

iPhone 13: la scheda tecnica

La novità più importante che riguarda l’iPhone 13 è sicuramente il comparto fotografico. Apple ha voluto fare un ulteriore salto in avanti per trasformare lo smartphone in una fotocamera professionale e nel dispositivo ideale per tutti i content creator. La novità la troviamo nella parte posteriore: i due sensori da 12MP (uno grandangolare e l’altro ultragrandangolare) sono stati posizionati in diagonale. Rispetto al passato sono più grandi e garantiscono scatti e video di livello professionale. Altre novità riguardano le modalità offerte all’utente. È stata aggiunta la modalità "Cinema" che utilizza la tecnica "rack focus" che consiste nello spostare la messa a fuoco da un soggetto all’altro istantaneamente. Così ogni tuo video sarà speciale. Anche la fotocamera anteriore ha avuto dei miglioramenti e supporta le stesse modalità di scatto di quelle posteriori.

Passiamo allo schermo. L’iPhone 13 ha un display Super Retina XDR da 6,1" con un’ampia gamma cromatica e con una luminosità maggiore rispetto al passato. Sotto la scocca trova posto il nuovo chip A15 Bionic che oltre ad assicurare prestazioni elevatissime, aiuta anche le altre componenti a offrire servizi extra agli utenti. La memoria è da 128GB, quanto basta per salvare video, immagini e installare le proprie app preferite.

L’azienda di Cupertino ha lavorato anche sull’autonomia della batteria: ora non si dovrà aver più paura di restare con lo smartphone scarico a fine giornata, anche dopo un utilizzo intenso.

iPhone 13 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Calo di prezzo drastico per l’iPhone 13: oggi lo troviamo in offerta a 787€, al di sotto della soglia psicologica degli 800€. Lo sconto è del 16% e il risparmio supera i 150€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 65,59€ utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che si può attivare direttamente nella pagina prodotto. Lo sconto può sembrare basso, ma come ripetiamo sempre si tratta di un dispositivo Apple e trovarlo in offerta è già complicato. E poi l’iPhone 13 perde di valore molto lentamente e anche tra un paio di anni lo potete rivendere a un ottimo prezzo. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e la consegna avviene anche in meno di 24 ore se siete clienti Prime.

iPhone 13