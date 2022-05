IPhone 13, il prezzo è in picchiata: sconto incredibile

Torna ad abbassarsi il prezzo dell’iPhone 13 da 128GB e da 256GB e su Amazon tocca un nuovo minimo storico. Oggi, infatti, lo troviamo con uno sconto del 16% che fa scendere il prezzo di ben 150€ per la versione da 128GB e di 160€ per la versione da 256GB, il massimo raggiunto finora sulla piattaforma di e-commerce. E per un dispositivo come l’iPhone 13 si tratta di una super offerta con il prezzo in picchiata rispetto alle settimane scorse.

Con l’avvicinarsi dell’iPhone 14, che, come al solito, verrà presentato a inizio settembre per poi debuttare sul mercato tra la fine del mese e l’inizio di ottobre, è normale che il prezzo dell’iPhone 13 si abbassi sempre di più. Ma questo tipo di offerte su Amazon durano veramente poco tempo e bisogna approfittarne il prima possibile. E poi c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero.

L’iPhone 13 oramai lo conosciamo un po’ tutti con le sue caratteristiche. Si tratta di uno smartphone che va ben oltre lo status di top di gamma. Dallo schermo, passando per il comparto fotografico (la vera novità di questa versione dello smartphone Apple), fino ad arrivare al processore, tutto è pensato per performare al meglio e per garantire prestazioni elevatissime. Anche la batteria è migliorata rispetto al passato.

La scheda tecnica dell’iPhone 13

Quando si descrive l’iPhone 13 bisogna partire dal comparto fotografico, quello che rispetto al passato è cambiato maggiormente e che ha mostrato il maggior numero di novità.

Nella parte posteriore ci sono due fotocamere da 12 MP (una grandangolare, l’altra ultra-grandangolare) posizionate in diagonale. Apple ha deciso di rivoluzionare la classica posizione delle fotocamere per garantire scatti ancora più definiti. Ma non solo. La differenza la si vede anche nei video, da sempre uno dei punti di forza dell’iPhone. La casa di Cupertino ha lavorato anche sulla parte software, dove troviamo la nuova modalità “Cinema" pensata appositamente per i creator e per chi ama registrare ogni istante della propria vita. Nella fotocamera frontale ritroviamo la maggior parte delle modalità sviluppate per quella posteriore, tra cui la modalità Cinema e anche tanti stili fotografici per impostare filtri divertenti.

Lo schermo è un Super Retina XDR da 6,1" con colori molto accessi e un’ampia gamma cromatica. Rispetto ai modelli precedenti, il display OLED garantisce una maggior luminosità, anche sotto la luce del sole. A gestire il tutto troviamo il nuovo processore A15 Bionic che non solo garantisce prestazioni elevate, ma aiuta anche il comparto fotografico a registrare video perfetti in ogni dettaglio. Con il chip A15 Bionic c’è anche il modem per il 5G che permette di navigare alla massima velocità. Lo spazio di archiviazione è di 128GB o 256GB, in base a quale modello si sceglie.

iPhone 13 in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPhone 13 da 256GB in offerta a un prezzo di 898€, con uno sconto di ben il 15% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone Apple si tratta del minimo storico su Amazon e acquistandolo oggi si risparmiano più di 160€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 74,84€ al mese. Lo smartphone viene venduto direttamente da Amazon e per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

iPhone 13 256GB

Per chi vuole un po’ più di spazio di archiviazione, si può acquistare il modello da 128GB a un prezzo di 789€, con uno sconto del 16%. In questo caso si risparmiano 150€ rispetto a quello di listino. Lo si può pagare in 12 rate a tasso zero da 65,75€ al mese. I tempi di consegna variano in base alla colorazione, ma l’importante è acquistarlo ora per bloccare il prezzo.

iPhone 13 – bianco

iPhone 13 – azzurro

iPhone 13 – nero

iPhone 13 – rosa

iPhone 13 – rosso

iPhone 13 – verde alpino