IPhone 13, prezzo in picchiata con lo sconto Black Friday: offerta imperdibile

Una delle notizie migliori di questo Black Friday 2022 di Amazon è la presenza di tantissime offerte anche per i prodotti Apple. E non solo per accessori o dispositivi datati, ma anche per smartphone come l’iPhone 13. Sebbene sul mercato sia uscito l’iPhone 14, le differenze con il modello dello scorso anno non sono tantissime e per questo motivo l’iPhone 13 diventa super interessante. Soprattutto oggi che lo troviamo in offerta su Amazon al minimo storico degli ultimi mesi grazie allo sconto di ben 140€ sul prezzo di listino. Rispetto all’iPhone 14 il risparmio è di quasi 200€, motivo per cui questa offerta diventa super interessante. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto dal sito di e-commerce.

Perché l’iPhone 13 resta ancora uno smartphone premium? Molto semplice, basta leggere la scheda tecnica. Sono pochi i dispositivi che anche a un anno di distanza hanno caratteristiche migliori dello smartphone premium di Apple. Dallo schermo fino al comparto fotografico, tutto è pensato per offrire le migliori prestazioni. E con l’aggiornamento a iOS 16 sono state implementate anche delle funzionalità che troviamo sui nuovi modelli di iPhone. L’offerta è talmente interessante che potrebbe terminare molto presto (al momento l’iPhone 13 è tra i dispositivi più venduti su Amazon), quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

iPhone 13: la scheda tecnica

A un anno di distanza l’iPhone 13 stupisce ancora per le sue caratteristiche tecniche, pensate appositamente per offrire il meglio agli utenti.

La novità più interessante dell’iPhone 13 rispetto ai modelli precedenti è sicuramente il comparto fotografico. Infatti, è su questo modello che ha fatto il debutto una delle soluzioni più innovative presentate da Apple in questi anni. Stiamo parlando della doppia fotocamera posteriore posta in diagonale per dare la possibilità di inserire dei sensori più grandi. Sull’iPhone 13 troviamo un sensore principale da 12MP e un sensore ultra-grandangolare da 12MP che assicurano immagini e video perfetti. Apple ha sviluppato anche delle nuove tecnologie, come ad esempio la modalità "Cinema" che utilizza tecniche d’avanguardia per trasformare tutti in dei piccoli registi.

Altro punto forte dell’iPhone 13 è lo schermo. Troviamo un display OLED Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia True Tone che adatta automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale, in modo da non stancare troppo gli occhi. A gestire il tutto c’è il chip A15 Bionic, che viene condiviso anche con alcuni modelli usciti quest’anno sul mercato (motivo per il quale l’iPhone 13 resta ancora super attuale). A disposizione anche 128GB di memoria interna.

A bordo troviamo anche iOS 16, l’ultima versione del sistema operativo che porta in dote all’iPhone 13 anche alcune nuove funzionalità. Ottima anche l’autonomia che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

iPhone 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPhone 13 in offerta per il Black Friday di Amazon a un prezzo di 799€, con uno sconto del 15% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone Apple si tratta del minimo storico nell’ultimo periodo e acquistandolo oggi si risparmiano 140€. Si tratta di un’ottima offerta per un dispositivo che difficilmente perde di valore e che anche tra qualche anno sarà possibile rivenderlo a un ottimo prezzo. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo in 5 rate da 159,80€ al mese a tasso zero. La spedizione e la vendita sono curati direttamente dal sito di e-commerce e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito il periodo è esteso fino al 31 gennaio 2023.

L’iPhone 13 è disponibile in diverse colorazioni.

