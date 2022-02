IPhone 13 Pro Max, nuovo minimo storico: prezzo speciale

Il miglior iPhone sul mercato al miglior prezzo di sempre. Basta questo per far capire la bontà di una delle migliori offerte Amazon di oggi. Infatti, sulla piattaforma di e-commerce troviamo l’iPhone 13 Pro Max da 256GB al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 9%. Oggi l’iPhone 13 Pro Max è disponibile su Amazon a un prezzo di 1289€, ed è possibile pagarlo anche a rate a tasso zero. Il prezzo è comunque elevato, ma si tratta della versione più completa e avanzata di iPhone disponibile in questo momento sul mercato.

In che cosa si differenzia l’iPhone 13 Pro Max dalla versione “normale"? Quali caratteristiche ha in più per giustificare un prezzo così elevato? La prima grossa differenza la troviamo nello schermo, che oltre ad avere una diagonale maggiore, ha anche un refresh rate più elevato. Altra grande differenza è il comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, troviamo ben tre fotocamere da 12 Megapixel che permettono di scattare foto e registrare video con una qualità professionale. Non è un caso, infatti, che tra le nuove modalità presenti nell’app Fotocamera ce ne è una denominata “Cinema" pensata appositamente per registrare filmati di altissima qualità. Come tutte le offerte dedicate ai prodotti Apple potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere molto veloci nell’approfittarne.

Se vuoi restare aggiornato sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

La scheda tecnica dell’iPhone 13 Pro Max

L’appellativo Pro Max dovrebbe già far capire la qualità dello smartphone. L’iPhone 13 Pro Max rientra in quella stretta cerchia di dispositivi premium che sono stati lanciati negli ultimi anni e che hanno costi molto elevati. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo smartphone.

L’iPhone 13 Pro Max ha uno display OLED Super Retina XDR da 6,7" con ProMotion (refresh rate fino a 120Hz). Una frequenza d’aggiornamento così elevata dello schermo, oltre a renderlo super fluido, permette anche di avere un’esperienza di utilizzo completamente nuova, soprattutto con i videogame e con le app social. Il cuore pulsante dello smartphone è il chip A15 Bionic che assicura prestazioni elevatissime, supportato da una memoria interna da 256GB.

La novità più importante dell’iPhone 13 Pro Max, però, è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovano posto tre fotocamere totalmente nuove e che fanno fare allo smartphone un grande salto in avanti dal punto di vista tecnologico. Tutti e tre gli obiettivi sono da 12MP e ognuno ha delle caratteristiche particolari. Il teleobiettivo ha uno zoom ottico 3x per scattare primi piani perfetti. Per la prima volta la modalità notturna (migliorata rispetto al passato) è disponibile su tutte le fotocamere presenti sullo smartphone. C’è anche una modalità “Cinema" sviluppata appositamente per i video che ci aiuta a registrare filmati di livello professionale.

Sul fronte della batteria c’è stato un ulteriore miglioramento rispetto al passato e ora si arriva a fine giornata senza troppi problemi.

iPhone 13 Pro Max in offerta: prezzo e sconto

L’iPhone 13 Pro Max ha toccato su Amazon un nuovo minimo storico e negli ultimi giorni è anche uno dei prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce. Lo smartphone Apple oggi è disponibile a un prezzo di 1289€, con uno sconto del 9%. Acquistandolo oggi si risparmiano 120€ su quello di listino. Lo sconto può sembrare minimo, ma abbiamo sempre a che fare con un prodotto Apple e che solitamente si svaluta molto lentamente. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 257,80€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono trenta giorni di tempo.

iPhone 13 Pro Max – grafite

iPhone 13 Pro Max – oro