IPhone 13 Pro in offerta speciale al prezzo più basso di sempre

Le offerte di Amazon non si fermano nemmeno a fine anno e oggi è una giornata speciale per tutti gli appassionati dei prodotti Apple: infatti è disponibile al prezzo più basso di sempre l’iPhone 13 Pro, il più potente tra gli iPhone sul mercato. L’iPhone 13 Pro nella versione da 256GB è disponibile su Amazon a un prezzo di 1249€, con uno sconto del 5% su quello di listino. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 249,80€ al mese.

Si tratta di un prezzo molto elevato e non alla portata di tutti, ma come ben sappiamo gli iPhone di ultima generazione hanno sempre un costo alto e fortunatamente svalutano molto lentamente. Rispetto al modello “base”, l’iPhone 13 Pro ha uno schermo migliore con refresh rate a 120Hz e soprattutto un sistema fotografico a tre sensori che permette di scattare immagini e registrare video di altissima qualità (quasi a livello professionale). L’offerta è molto interessante, ma bisogna essere veloci perché come capita con i prodotti Apple potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se volete restare informati con le migliori offerte Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

iPhone 13 Pro: caratteristiche tecniche

Sembrerà la classica frase fatta, ma l’iPhone 13 Pro è veramente l’iPhone più potente di sempre. E non solo per il chip A15 Bionic, che tra l’altro condivide anche con il fratello “minore”. A bordo dell’ultimo smartphone Apple troviamo tutte le migliori componenti che possa offrire il mercato, a partire dalle nuove fotocamere che fanno fare al dispositivo un vero e proprio salto in avanti tecnologico. Ma andiamo per gradi.

Partiamo dallo schermo: sull’iPhone 13 Pro troviamo il nuovo display Super Retina XDR con Pro Motion che si aggiorna da 10 a 120 volte al secondo, con l’utente che ha la possibilità di cambiare il refresh rate in base alle applicazioni che sta utilizzando (solitamente si può impostare un valore più alto per i videogame e uno più basso per le app social, in modo da risparmiare anche la batteria).

Il vero salto in avanti, però, lo troviamo sul comparto fotografico. L’iPhone 13 Pro monta tre fotocamere posteriori, con obiettivi nuovi rispetto al passato. Il sensore principale ha una lunghezza focale da 26mm e ha anche la stabilizzazione ottica dell’immagine. Poi troviamo un sensore ultra-grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Migliorate anche tutte le varie funzionalità dell’app fotocamera che ora permette una maggiore libertà di lavoro nella fase di post-produzione e la possibilità di utilizzare l’iPhone 13 Pro anche per registrare video professionali.

Un passo avanti è stato fatto anche sotto il punto di vista dell’autonomia: ora la batteria può durare fino a 2,5 ore in più rispetto ai modelli precedenti.

iPhone 13 Pro in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Lo abbiamo già anticipato: nonostante lo sconto, il prezzo dell’iPhone 13 Pro resta elevato. Ma se stavate aspettando il momento giusto dopo aver ricevuto le mance di Natale per comprare il vostro nuovo iPhone, oggi è arrivato. L’iPhone 13 Pro con 256GB di memoria interna è in offerta su Amazon a un prezzo di 1249€, con un 5% di sconto su quello di listino. In termini monetari si tratta di un risparmio netto di 60€. Per facilitare l’acquisto Amazon ha messo a disposizione anche il pagamento a rate a tasso zero: 5 rate da 249,80€ al mese. Il periodo di reso è esteso fino a 31 gennaio 2022.

L’iPhone 13 Pro è disponibile in tre colorazioni differenti: grafite, oro e azzurro

iPhone

iPhone

iPhone