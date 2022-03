IPhone 13 tocca un nuovo minimo storico: il calo del prezzo è drastico

Continua a oscillare il prezzo dell’iPhone 13 da 128GB e si avvicina sempre di più alla soglia degli 800€. Oggi troviamo lo smartphone in offerta al minimo storico su Amazon a un prezzo di 810€, ben il 14% in meno rispetto a quello di listino. Sappiamo bene che per un dispositivo Apple e soprattutto per un iPhone si tratta di un super sconto e che bisogna approfittarne subito. C’è anche la possibilità di acquistarlo in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon. L’offerta, però, non finisce qui: infatti acquistando un iPhone 13 si otterrà uno sconto di 35€ sull’acquisto di un Apple Watch Series 3, Series 7 o Series 6. Insomma, un doppio sconto da non lasciarsi sfuggire. In super offerta troviamo anche l’iPhone 13 da 256GB: in questo caso il prezzo è di 897€ (per la prima volta sotto i 900€) e lo sconto è del 15% (si risparmiano più di 160€).

Sull’iPhone 13 c’è poco da dire: si tratta di uno dei migliori smartphone in circolazione. Lanciato da pochi mesi, è diventato in poco tempo uno dei dispositivi più desiderato dagli utenti. Rispetto al modello precedente, Apple si è concentrata soprattutto sul comparto fotografico, introducendo due nuovi sensori posizionati in diagonale che assicurano scatti e video con una qualità elevatissima. E poi c’è anche il nuovo chip A15 Bionic che garantisce prestazioni elevatissime e la possibilità di utilizzare più app contemporaneamente senza nessun problema.

iPhone 13: la scheda tecnica

Se dal punto di vista del design l’iPhone 13 segue il solco tracciato dal modello precedente, è sotto la scocca che troviamo tutte le novità, a partire dal comparto fotografico che è probabilmente la novità più interessante. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica dell’iPhone 13.

Partiamo dallo schermo: lo smartphone ha un display Super Retina XDR da 6,1" molto più luminoso rispetto al passato (+28%) e con colori più vividi e realistici. Sotto lo schermo trova posto il potente chip A15 Bionic che garantisce prestazioni elevatissime e 128GB/256GB di memoria interna (in base al modello che si andrà a scegliere), più che sufficienti per installare le proprie applicazioni preferite, le immagini scattate e i video registrati.

Come detto, il grande salto dal punto di vista tecnologico è stato fatto per il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo due nuovissimi sensori da 12MP posti in diagonale. Il nuovo sensore grandangolare cattura il 47% in più di luce, mentre l’obiettivo ultra-grandangolare riesce a mettere a fuoco anche i dettagli più nascosti. I miglioramenti non sono solo nella parte hardware, ma anche software, con nuove modalità che permettono di registrare video con una qualità professionale (tanto che una delle nuove modalità si chiama proprio Cinema).

Miglioramenti anche per quanto riguarda il 5G e la durata della batteria: ora si arriva a fine giornata senza nessun tipo di problema.

iPhone 13 in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Si avvicina sempre di più ad abbattere la soglia degli 800€, ma manca ancora un piccolo sforzo. Oggi troviamo l’iPhone 13 da 128GB in offerta a un prezzo di 810€ con uno sconto del 14% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano quasi 130€, un ottimo sconto per un dispositivo Apple. Per l’iPhone 13 si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 67,54€ al mese. Lo smartphone viene spedito e venduto direttamente da Amazon e beneficia della consegna Prime.

Soglia abbattuta, invece, per l’iPhone 13 da 256GB. In questo caso, però, è quella dei 900€. Lo smartphone, infatti, oggi è in offerta su Amazon a un prezzo di 897€, con uno sconto del 15%. Si risparmiano più di 160€ (si tratta sempre del minimo storico) e lo si può pagare a rate a tasso zero: 12 rate da 74,75€.

Come abbiamo detto all’inizio, oggi c’è anche una doppia promozione. Acquistandolo l’iPhone 13 si riceverà uno sconto di 35€ sull’acquisto di un Apple Watch Series 3, Series 7 o Series 6. Se avete intenzione di fare un doppio acquisto smartphone + smartwatch Apple, oggi è il giorno giusto.

