IPhone 14 su Amazon con una promo speciale: quanto costano

L’attesa è finita: nell’evento di mercoledì 7 settembre Apple ha tolto i veli all’ultima versione del suo dispositivo più iconico: l’iPhone 14. Per questa nuova generazione di smartphone Apple ha portato alcune novità: addio alla versione mini, l’iPhone 14 "normale" con caratteristiche molto simili al modello dello scorso anno, una nuova versione "Plus" con schermo da 6,7" e due versioni per l’iPhone 14 Pro, l’unico modello con nuovo processore e tante novità dal punto di vista tecnologico. Quella più eclatante è l’addio al notch che viene sostituito dalla Dynamic Island, un’isola "felice" in mezzo nella parte alta dello schermo che permette di interagire in modo del tutto innovativo con lo smartphone.

Come capita da oramai diversi anni, i nuovi iPhone sono disponibili anche su Amazon ed è già possibile pre-ordinarli, in modo da averli disponibili fin dal giorno d’uscita ufficiale sul mercato che quest’anno è fissato per il 16 settembre (7 ottobre per il modello Plus). Su Amazon è disponibile anche una promo speciale che permette di acquistarli a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce (quindi senza costi nascosti che vanno ad aumentare le singole rate). Ancora non sono in offerta, ma tra qualche settimana potremmo già iniziare a vedere i primi ribassi anche sull’iPhone 14.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus: caratteristiche e prezzo

iPhone 14 e iPhone 14 Plus condividono gran parte della scheda tecnica: l’unica grande differenza sono le dimensioni dello schermo. Nell’iPhone 14, infatti, troviamo un display Super Retina XDR da 6,1", mentre sul modello Plus un display Super Retina XDR da 6,7". Per il resto sono identici. Vedendo la scheda tecnica dell’iPhone 14 in molti hanno storto il naso: rispetto al modello dello scorso anno le novità non sono moltissime. Troviamo lo stesso processore, l’A15 BIonic, leggermente aggiornato per garantire maggiori prestazioni. Piccoli miglioramenti anche nel comparto fotografico: i sensori sono sempre due e sempre da 12MP. Aggiornata anche la modalità Cinema che ora permette di registrare video in Dolby Vision 4K a 30fps. La novità più interessante riguarda la Modalità Azione che permette riprese stabili e senza sbalzi. Entrambi i modelli sono disponibili in tre versioni da 128GB, 256GB e da 512GB.

Passiamo ai prezzi e alle disponibilità su Amazon. Per l’iPhone 14 si parte da 1029€ e sul sito di e-commerce c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 205,80€ a tasso zero. Uscita sul mercato prevista per il 16 settembre.

iPhone 14

Il prezzo dell’iPhone 14 Plus parte da 1179€ per il modello da 128GB e anche qui c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 235,80€. Data di uscita 7 ottobre 2022. Grazie alla spedizione e consegna gestita direttamente da Amazon si ha anche la garanzia dell’arrivo in tempi brevissimi.

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max: caratteristiche e prezzo

La vera novità in casa Apple per il 2022 è l’iPhone 14 Pro, sia nella versione "normale" sia in quella Max. La differenza tra i due modelli riguarda la dimensione dello schermo e la durata della batteria, entrambi maggiori nel modello Max. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

L’iPhone 14 Pro monta il nuovissimo processore A16 Bionic realizzato con un processo costruttivo a 4nm e che assicura prestazioni fulminee, tra le migliori nel mondo degli smartphone. Novità anche per lo schermo Super Retina XDR: ora è disponibile la funzione Always-on e i colori sono più vivaci e realistici. Presente anche la tecnologia ProMotion per un refresh rate fino a 120Hz. Nel modello normale la grandezza è da 6,1", mentre nella versione Max arriva fino a 6,7".

La novità più grande, però, riguarda l’addio al notch, sostituito dall’innovativa Dynamic Island. Si tratta di "un’isola" presente nella parte alta dello schermo che collega la fotocamera frontale e i sensori per il Face ID. Questo spazio è interattivo e permette di gestire velocemente diverse funzioni dello smartphone, un po’ come se fosse la Touch Bar del MacBook Pro. Nuovo anche il comparto fotografico posteriore. Per la prima volta fa il suo debutto su un iPhone una fotocamera principale da 48MP che permette di scattare foto e registrare video ancora più definiti. A supporto troviamo sempre una fotocamera ultra-grandangolare e un teleobiettivo, entrambi da 12MP.

Migliorata anche la batteria (su entrambi i modelli): ora si arriva a fine giornata senza troppi problemi. Le versioni disponibili sono da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB.

Passiamo ai prezzi. L’iPhone 14 Pro parte da 1339€ e su Amazon c’è la promo speciale che permette di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 267,80€.

iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro Max, invece, parte da 1489€ e c’è il pagamento rateizzato: 5 rate da 297,80€. Per entrambi i modelli l’uscita ufficiale sul mercato è il 16 settembre. Grazie alla spedizione e consegna gestiti da Amazon si ha la sicurezza di riceverli subito dopo l’uscita sul mercato.

iPhone 14 Pro Max da 512GB