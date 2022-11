IPhone 14, l’offerta Black Friday è sconvolgente: prezzo crollato

L’offerta che tutti aspettavano è arrivata. Inutile girarci intorno: tra i tanti dispositivi in offerta in questi giorni per la Black Week di Amazon mancava lui. Lo smartphone più desiderato e bramato degli utenti. Stiamo parlando logicamente dell’iPhone 14, l’ultima creazione lanciata da Apple sul mercato da pochissimi mesi e già diventato uno dei dispositivi più ricercati. E oggi è finalmente in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: il merito è dello sconto del 13% che fa scendere il prezzo di 130€. Può sembrare uno sconto "effimero", ma abbiamo di fronte un dispositivo Apple, per di più lanciato sul mercato da pochi mesi. È già una fortuna trovarlo al minimo storico. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Rispetto al modello dello scorso anno, Apple ha fatto un ulteriore salto in avanti, migliorando tanti piccoli aspetti che lo rendono ancora più completo. La batteria è stata migliorata, permettendoci di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. L’altro grande miglioramento è nella fotografia notturna. Il merito è dell’intelligenza artificiale che permette di scattare immagini luminosissime anche in assenza di luce. L’offerta è davvero molto interessante e come capita sempre con i dispositivi Apple potrebbe terminare da un momento all’atro, anche perché l’iPhone 14 è uno dei dispositivi più venduti sul sito di e-commerce in questo momento.

N.B Il prezzo presente nel banner è errato. Per vedere quello giusto bisogna cliccarci e aprire la pagina prodotto su Amazon.

iPhone 14: la scheda tecnica

Non solo offerta choc. L’iPhone 14 è anche molto di più di un semplice minimo storico. Abbiamo di fronte uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato che assicura prestazioni top e tecnologie avanzatissime.

Rispetto al modello dello scorso anno, l’azienda di Cupertino si è concentrata su alcuni aspetti specifici, come ad esempio il comparto fotografico. Troviamo nuovamente il doppio sensore posteriore posizionato in diagonale con due fotocamere da 12MP di nuova generazione (una grandangolare e l’altra ultra-grandangolare) che permettono di scattare immagini sempre perfette. Il merito è anche dei passi in avanti fatti da Apple sotto il punto di vista tecnologico: l‘elaborazione delle immagini è molto più sofisticata e gli scatti in notturna catturano 2,5 volte più luce rispetto al passato. Miglioramenti che si vedono anche per i video, ora molto più stabili e con una risoluzione migliore. Il merito è anche della nuova modalità "Azione" che, come si può intuire dal nome, permette di registrare filmati super stabilizzati anche nelle situazioni più movimentate.

Resta ottimo anche lo schermo. Troviamo un display Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia OLED per un contrato incredibile e neri veramente assoluti. La fedeltà cromatica resta elevatissima e grazie alla tecnologia True Tone la luminosità si adatta automaticamente alla luce ambientale per non sforzare troppo gli occhi. A gestire il tutto troviamo l’affidabilissimo A15 Bionic, supportato da 128GB di memoria interna.

Miglioramenti anche per quanto riguarda la batteria, che ora dura qualche ora in più rispetto al passato. Il merito è anche delle ottimizzazioni software arrivate con iOS 16, l’ultima versione del sistema operativo mobile che troviamo nativamente sull’iPhone 14. iOS 16 porta con sé anche novità a livello software con la possibilità di personalizzare la schermata di blocco con immagini, widget e gli anelli di attività.

iPhone 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta Black Friday per l’iPhone 14. Lo smartphone Appel è disponibile su Amazon a un prezzo di 899€, con uno sconto del 13% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 130€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 179,80€ al mese. Lo sconto è relativamente basso, ma come abbiamo già ripetuto precedentemente si tratta di un dispositivo Apple uscito da poco sul mercato e solitamente è già complicato trovarlo in offerta. La disponibilità è immediata, ma la consegna avviene nel giro di qualche settimana (solitamente i tempi previsti da Amazon sono sempre maggiori rispetto a quelli reali). Non approfittarne sarebbe un grosso errore: l’offerta potrebbe durare pochissime ore essendo il dispositivo molto richiesto (tra i più venduti su Amazon nelle ultime ventiquattro ore).

Tra le offerte Apple per il Black Friday Amazon troviamo anche l’ottimo iPhone 13 Pro Max, disponibile al minimo storico con uno sconto di ben 170€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Alternativa più che valida all’iPhone 14, con cui condivide il processore. Oppure c’è sempre in offerta l’iPhone 13 al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 15%

