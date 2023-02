IPhone 14, offerta shock: minimo storico e prezzo in picchiata

La presentazione e l’uscita imminente sul mercato del Samsung Galaxy S23 ha rianimato il mercato degli smartphone e anche le altre aziende si sono sentite in "obbligo" di rispondere. E per farlo l’unico modo è quello di promuovere i propri dispositivi top o premium, come nel caso di Apple. Da oggi, infatti, troviamo l’iPhone 14, l’ultima creazione dell’azienda di Cupertino in offerta al suo prezzo più basso di sempre su Amazon, grazie a uno sconto che supera i 130€. C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

L’iPhone 14 non ha bisogno di grosse presentazioni. Si tratta di uno dei migliori smartphone che troviamo sul mercato e anche uno dei più desiderati. Il dispositivo segue quanto di buono già visto sul modello precedente e va a migliorare singoli aspetti, come la fotocamera posteriore completamente rinnovata con due nuovi sensori. Così come sono nuove alcune modalità per scattare foto e registrare video. Il tutto viene potenziato anche dalla presenza di iOS 16 che porta con sé novità molto interessanti. La promo non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

iPhone 14

iPhone 14 scheda tecnica: le caratteristiche

Parlare delle caratteristiche dell’iPhone 14 potrebbe risultare quasi banale: oramai tutti conoscono perlomeno le funzionalità principali del dispositivo Apple. Ma è sempre bene approfondire la questione e analizzare punto per punto le varie componenti.

Partiamo dallo schermo. Sull’iPhone 14 troviamo un brillante display OLED Super Retina XDR da 6,1" con un’alta risoluzione un’elevata fedeltà cromatica per una resa delle immagini nitida e realistica. Grazie alla tecnologia True Tone la luminosità si regola automaticamente in base alla luce ambientale e gli occhi si affaticano di meno. A gestire il tutto troviamo il processore A15 Bionic supportato da 128GB di spazio d’archiviazione.

Altra novità è il comparto fotografico posteriore. Apple ha mantenuto la stessa fisionomia, con il doppio sensore posizionato in diagonale, ma ha aggiornato le fotocamere che sono entrambe nuovissime. Questo ha permesso all’azienda di Cupertino di fare un deciso salto in avanti con le immagini scattate al buio, che ora sono 2,5 volte più luminose. Nuova è anche la modalità Azione che permette di registrare video super stabilizzati anche mentre si sta facendo un’azione. Migliorata la modalità Cinema che sposta la messa a fuoco automaticamente sul soggetto più importante.

La batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie alle ottimizzazioni lato software rilasciate con iOS 16. Aggiornamento del sistema operativo che porta con sé anche novità utili nella vita quotidiana: ora puoi personalizzare la schermata di blocco con le notifiche delle app e con altri widget.

iPhone 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPhone 14 al prezzo più basso di sempre. Il merito è dell’ottimo sconto che supera i 130€ che troviamo su Amazon (-13%) che fa scendere il prezzo fino alla soglia di 897€. C’è, inoltre, la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 74,75€ a tasso zero: il servizio si può attivare direttamente dalla pagina prodotto ed è offerto da Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. La durata dell’offerta è limitata e potrebbe terminare molto presto.

