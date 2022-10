IPhone 14 Plus al minimo storico: l’offerta è sorprendente

Bello è bello, grande è grande, prestazionale è prestazionale e oggi è anche al minimo storico. Cosa chiedere di più all’iPhone 14 Plus, uno degli smartphone che Apple ha da pochissimo lanciato sul mercato? Uno smartphone che come ci ha abituato l’azienda di Cupertino negli ultimi anni punta molto sull’estetica e sulla potenza. Un design antico e moderno che si coniuga alla perfezione con una scheda tecnica con pochi eguali sul mercato. Nella fascia degli smartphone premium il nuovissimo iPhone 14 Plus spicca per le sue qualità uniche che offrono una qualità fotografica elevatissima e prestazioni fulminee. Corredato tutto da un super schermo, anche nelle dimensioni.

A poco meno di un mese dall’uscita sul mercato, oggi troviamo l’iPhone 14 Plus anche in offerta al minimo storico su Amazon grazie a un sorprendente sconto di 60€. Lo definiamo sorprendente perché abbiamo a che fare con un prodotto Apple uscito da pochissimo sul mercato e come sappiamo molto bene è già complicato trovarlo in offerta. A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon. E la consegna avviene anche nel giro di pochissimi giorni. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un iPhone, oggi è arrivato.

Per restare aggiornato su tutte le migliori offerte disponibi oggi su Amazon ti consigliamo di iscriverti ai nostri canali Telegram gratuiti. Su Canale offerte tecnologia troverai sconti impedibili su smartphone, smartwatch, smart TV, PC e molto altro ancora; su offerteDcasa le promozioni del momento su elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

iPhone 14 Plus: la scheda tecnica

L’iPhone 14 Plus è sicuramente una delle novità più apprezzata della nuova lineup di smartphone dell’azienda di Cupertino. Il modello Plus era stato messo in standby da oramai alcuni anni ed è stato scongelato appositamente per questa occasione. L’iPhone 14 Plus condivide con l’iPhone 14 gran parte della scheda tecnica e si differenzia per singoli aspetti tecnici, come ad esempio lo schermo, la batteria (l’autonomia è uno dei punti forti) e alcuni aspetti stilistici.

Il display più grande e più bello di sempre su uno smartphone Apple. Sull’iPhone 14 Plus troviamo il display Super Retina XDR extra large, con una diagonale di ben 6,7". Le cornici, come sempre, sono molto sottili e le dimensioni dello smartphone restano nella norma. Le caratteristiche dello schermo non finiscono qui: troviamo una risoluzione molto elevata e una fedeltà cromatica che rende le immagini ancora più nitide. Senza dimenticare la tecnologia True Tone che regola automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale, in modo da proteggere anche gli occhi. A gestire il tutto troviamo il processore A15 Bionic, potenziato per prestazioni ancora più veloci. E logicamente ha anche il modem per il 5G. Lo spazio di archiviazione è di ben 256GB, in modo da salvare documenti, scattare foto, registrare video e installare tutte le applicazioni che si vuole.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Sull’iPhone 14 Plus ritroviamo la soluzione con il doppio sensore fotografico posteriore posizionato in diagonale. Rispetto al modello dello scorso anno, la qualità è aumentata notevolmente, soprattutto per le foto e i video registrati in condizioni di scarsa luminosità. Miglioramenti anche per la modalità Cinema che aveva debuttato lo scorso anno: la messa a fuoco è più rapida e ora si può registrare video anche in risoluzione 4K. La novità assoluta, invece, è la modalità Azione, pensata per registrare filmati stabili mentre si è in movimento. Ottima anche la fotocamera frontale che assicura selfie sempre perfetti, in qualsiasi condizione di luce.

Chiudiamo con alcune novità portate anche dall’ultima versione del sistema operativo iOS 16. Ora è possibile personalizzare la schermata di blocco con tantissime informazioni utili, scegliere lo sfondo, aggiungere gli anelli delle Attività e ricevere direttamente gli aggiornamenti delle app preferite. E il consumo della batteria è stato ottimizzato ancora meglio: l’autonomia dell’iPhone 14 Plus stupisce e si arriva a fine giornata senza nessun tipo di problema, anche dopo un utilizzo intensissimo dello smartphone.

iPhone 14 Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico per l’iPhone 14 Plus: oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 1249€, con uno sconto di 60€ rispetto a quello di listino (-6%). Il prezzo è sicuramente elevato, come per ogni prodotto Apple, ma essendo appena uscito sul mercato si tratta di un’offerta veramente molto interessante. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 249,80€ al mese. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di pochissimi giorni. C’è anche la possibilità di effettuare un reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

È disponibile in diverse colorazioni.

iPhone 14 Plus – azzurro

iPhone 14 Plus – rosso

iPhone 14 Plus – galassia

iPhone 14 Plus – mezzanotte

iPhone 14 Plus – viola