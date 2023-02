IPhone 14 Plus, il prezzo crolla: minimo storico e sconto esagerato

L’offerta che non ti aspetti. Come un fulmine a ciel sereno, questa nuova settimana di febbraio si apre con una promo speciale dedicata a San Valentino. Se ancora non avete scelto il regalo per il vostro partner, questa offerta potrebbe fare al caso vostro (se lo acquistate subito potrebbe arrivare già domani). Di che cosa stiamo parlando? Dell’iPhone 14 Plus da 128GB disponibile al minimo storico su Amazon grazie allo sconto del 20% che fa letteralmente crollare il prezzo. Si risparmiano più di 200€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma abbiamo a che fare con un dispositivo Apple (perlopiù con un iPhone 14 Plus) e difficilmente li troviamo in offerta.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui

L’iPhone 14 Plus è la novità più importante lanciata da Apple negli ultimi mesi. Si tratta di un nuovo modello che va a sostituire la versione "mini" e che si caratterizza per dimensioni "big". Ha una scheda tecnica pressoché identica a quella dell’iPhone 14, ma si differenzia per lo schermo (più grande) e per la batteria (un’autonomia maggiore). Per il resto è il classico e ottimo iPhone che assicura prestazioni uniche, un’ottimizzazione software di livello superiore e delle ottime foto. L’offerta non ha una data di scadenza, ma vista la grande richiesta delle ultime ore potrebbe terminare da un momento all’altro.

iPhone 14 Plus

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

iPhone 14 Plus: la scheda tecnica

L’iPhone 14 Plus è sinonimo di smartphone premium. Se siete alla ricerca di un dispositivo super performante e con tutte le carte in regola per restare al top per almeno 4-5 anni, difficilmente troverete qualcosa di meglio. Anche grazie ai vari aggiornamenti software che Apple rilascia assiduamente e che portano novità interessanti. Come ad esempio quelle presenti su iOS 16 che permettono di personalizzare la schermata di blocco con foto, widget o con gli anelli Attività.

Passiamo alle caratteristiche dello smartphone. Una delle novità più interessanti che troviamo sull’iPhone 14 Plus è il display OLED Super Retina XDR da 6,7" ad altissima risoluzione e con una fedeltà cromatica mai vista prima. Inoltre, la tecnologia True Tone regola la luminosità in base alla luce ambientale e non stanca troppo gli occhi. Sotto la scocca troviamo il potente processore A15 Bionic con a supporto 128GB di spazio d’archiviazione, quanto basta per salvare documenti importanti, immagini, video e scaricare le proprie app preferite.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Apple si è concentrata anche sul miglioramento del pacchetto fotografico. Nella parte posteriore troviamo sempre una doppia fotocamera da 12MP, ma con sensori completamente nuovi e posizionati in diagonale (caratteristica che troviamo solo sui dispositivi Apple). Rispetto al modello precedente c’è stato un deciso salto in avanti con le foto notturne, ora molto più luminose. Altra novità è la nuova modalità "Azione" che ti aiuta a registrare video super stabilizzati.

Chiudiamo con un’altra caratteristica utilissima: oltre ad avere un super schermo, l’iPhone 14 Plus ha anche una super batteria che ti accompagna per tutto il giorno e non devi temere di restare "a secco" di energia.

iPhone 14 Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta shock per l’iPhone 14 Plus. Oggi lo smartphone premium di Apple è disponibile su Amazon a un prezzo di 949€, con uno sconto di ben il 20% rispetto a quello di listino. Per la prima volta scende sotto la soglia dei 950€. Il risparmio è di ben 230€ e lo puoi pagare anche in 12 rate da 79,09€ al mese. Come già anticipato, la disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando si effettua l’acquisto). Un’occasione unica per acquistare un iPhone 14 Plus a un prezzo eccezionale. E per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

iPhone 14 Plus

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram