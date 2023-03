IPhone 14 Plus, prezzo mai visto prima: è da comprare subito

È inutile girarci intorno: lo smartphone più iconico e ricercato resta sempre lui, nonostante i tentativi della concorrenza di spodestarlo dal trono. Stiamo parlando logicamente dell’iPhone, arrivato oramai alla versione 14. E proprio per l’ultimo modello lanciato sul mercato Apple ha leggermente cambiato approccio, mandando in pensione la versione Mini e lanciando la versione Plus. Uno smartphone che si avvicina maggiormente alle richieste del mercato con uno schermo extra big e una batteria super ottimizzata che arriva a fine giornata senza troppi problemi. Accompagnato come sempre da un ottimo processore e da un ottimo comparto fotografico.

E proprio l’iPhone 14 Plus è oggi in offerta a un super prezzo con uno sconto mai visto prima. La versione da 128GB è disponibile con uno sconto di ben 200€ e al prezzo più basso mai visto sul sito di e-commerce. È disponibile sotto i 1000€ e c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Un’opportunità da non farsi sfuggire: si tratta di una super promo per uno degli smartphone più desiderati.

iPhone 14 Plus: la scheda tecnica

L’iPhone 14 Plus è una delle novità più interessanti nella lineup preparata da Apple per quest’anno. Ha la stessa scheda tecnica dell’iPhone 14 ma si differenzia per lo schermo e per la batteria, entrambi di dimensioni big. E partiamo proprio da loro due per raccontarvi le caratteristiche: troviamo un display Super Retina XDR con tecnologia OLED da 6,7" e ad altissima risoluzione, con un’ampia gamma cromatica. Grazie alla tecnologia True Tone la luminosità si adatta alla luce ambientale e non stanca troppo gli occhi. La batteria, invece, ti accompagna fino a fine giornata senza problemi e grazie al grande lavoro di ottimizzazione lato software riesci ad avere anche una carica aggiuntiva nel momento del bisogno. Sotto la scocca, invece, trova posto l’ottimo processore A15 Bionic con a supporto 128GB di RAM.

Miglioramenti anche nel comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una doppia fotocamera da 12MP con sensore principale e obiettivo ultra-grandangolare posizionati in diagonale. La qualità delle foto è molto elevata e rispetto agli iPhone precedenti Apple ha lavorato molto sulle foto scattate con poca luce, che risultano essere il doppio più luminose. Aggiunta anche la nuova modalità "Azione" che permette di registrare video super stabili anche mentre si è in movimento.

L’iPhone 14 Plus è anche resistente all’acqua e grazie alle novità presenti in iOS 16 puoi personalizzare la schermata di blocco in modi nuovi e divertenti: puoi ad esempio avere sempre sotto controllo le notifiche o gli anelli di attività.

iPhone 14 Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo smartphone Apple con super batteria è in offerta su Amazon a un prezzo di 979,99€, con uno sconto di ben il 17% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero notevole: 200€ rispetto a quello di listino. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma si tratta pur sempre di un dispositivo Apple da poco uscito sul mercato e come sappiamo molto bene è già complicato trovarli in offerta. C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero da 81,67€. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Apple e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Per fare il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

Sempre in offerta e sempre con un ottimo sconto troviamo anche l’iPhone 14 Pro. Acquistandolo oggi lo paghi 1179€ e risparmia quasi 200€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Disponibilità e consegna immediate.