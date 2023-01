IPhone 14, prezzo crolla verticalmente: da acquistare subito

Nella calza della Befana non c’è il carbone, ma una sorpresa che farà felici in molti. Da oggi, infatti, su Amazon troviamo l’iPhone 14 al prezzo più basso di sempre. Lo sconto è davvero molto interessante: ben 130€ in meno rispetto a quello di listino (-13%). Può sembrare uno sconto "normale", ma abbiamo a che fare con un prodotto Apple e perlopiù con l’ultimo modello di iPhone da poco lanciato sul mercato. Per tutti questi motivi l’offerta è davvero vantaggiosa e sarebbe un grosso errore non approfittarne. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

L’iPhone 14 non ha bisogno di molte presentazioni, è semplicemente uno dei migliori smartphone presenti sul mercato, con tutte le sue peculiarità e caratteristiche uniche. Apple ha seguito il solco tracciato con la precedente versione ed è andata a migliorare singoli aspetti, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. Non a caso troviamo due nuovi sensori e nuove modalità pensate appositamente per chi ama registrare video perfetti da caricare sui propri profili social.

iPhone 14: la scheda tecnica

Il classico ottimo iPhone, con in più tutta una serie di funzionalità portate dall’aggiornamento a iOS 16. L’iPhone 14 segue quanto già di ottimo visto negli ultimi anni e lo va a integrare con novità sostanziali nel comparto fotografico.

Vediamo la scheda tecnica nel dettaglio. Si parte con lo schermo OLED Super Retina XDR da 6,1" che assicura ottimi colori in qualsiasi situazione. Contrasto molto elevato con neri assoluti e bianchi brillanti. L’altra risoluzione e la fedeltà cromatica permettono alle immagini di essere realistiche e nitide. La tecnologia True Tone, invece, regola la luminosità in base alla luce ambientale, permettendo agli occhi di non stancarsi troppo. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore A15 Bionic con a supporto 128GB di memoria interna.

Una delle novità più interessante dell’iPhone 14 riguarda il comparto fotografico. Le fotocamere posteriori sono rimaste sempre due e sono sempre poste in diagonale, ma i sensori sono completamente nuovi. Il miglioramento si nota soprattutto negli scatti notturni, ora il doppio più luminosi rispetto al passato. Gli ingegneri Apple hanno lavorato molto anche sulle varie modalità di scatto e di ripresa, migliorando tutte quelle già presenti (compresa quella Cinema introdotta lo scorso anno) e aggiungendone di nuove. Come ad esempio la modalità "Azione" che, come si può intuire dal nome, permette di registrare video super stabili mentre si è in movimento.

Chiudiamo con le novità portate da iOS 16. Ora puoi personalizzare la schermata di blocco portando in primo piano le immagini e controllando in ogni istante gli anelli Attività. E le notifiche delle app sono sempre a disposizione. Il consumo della batteria è stato ottimizzato ulteriormente e si arriva a fine giornata senza troppi problemi.

iPhone 14 in offerta su Amazon al minimo storico: prezzo e sconto

Un’offerta da urlo quella che troviamo da oggi su Amazon per l’iPhone 14. Lo smartphone Apple è disponibile a un prezzo di 899,99€, con uno sconto di ben 130€ (-13%). Si tratta del minimo storico e per la prima volta scende sotto la soglia dei 900€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 180€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che si attiva nella pagina prodotto. La consegna e la spedizione sono curati dal sito di e-commerce e avvengono nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

Disponibile in diverse colorazioni.

