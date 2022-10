IPhone 14, il prezzo è in discesa libera: minimo storico e super offerta

È bastato aspettare pochissime settimane per vedere la prima offerta per l’iPhone 14 su Amazon. Da oggi troviamo lo smartphone premium di Apple in offerta con uno sconto di 30€ sul prezzo di listino. Può sembrare un risparmio di poco conto, ma abbiamo a che fare sempre con un prodotto Apple (che, come sappiamo bene, è già difficile trovare in offerta) e soprattutto con uno smartphone lanciato da pochissime settimane. Per questo motivo se stavate aspettando la promo giusta per acquistare l’iPhone 14, oggi è arrivata. Inoltre, Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Rispetto al modello dell’anno precedente l’azienda di Cupertino si è concentrata su alcuni aspetti specifici, come ad esempio lo schermo (ancora più luminoso e con contrasti accessi) e sulla fotocamera principale. Il nuovo sensore scelto da Apple permette di registrare video con una risoluzione altissima e anche di utilizzare la nuova modalità "Azione" pensata appositamente per i filmati in movimento. E poi con la release di iOS 16 ci sono nuove funzionalità molto utili per personalizzare lo schermo in base alle proprie necessità. Un vero smartphone premium pensato per chi vuole un dispositivo che sia davvero un aiuto nella vita di tutti i giorni.

iPhone 14: la scheda tecnica

L’iPhone 14 non ha bisogno di molte presentazioni. Era uno degli smartphone più attesi in questa seconda metà dell’anno e non ha tradito le aspettative. Prestazioni top, design unico come sempre e modalità avanzate per scattare foto e registrare video con una qualità professionale.

Rispetto al modello precedente le modifiche sono state mirate e Apple è andata a migliorare singoli aspetti del suo dispositivo di punta. Le dimensioni dello schermo sono rimaste identiche (6,1 pollici), ma il pannello è cambiato. Ora troviamo un display OLED Super Retina XDR con un contrasto dei colori ancora più accentuato e dei bianchi brillati. Schermo ad altissima risoluzione e con una resa delle immagini nitida e realistica. E grazie alla tecnologia True Tone puoi modificare la luminosità in base alla luce ambientali proteggendo anche gli occhi. A bordo è presente il chip A15 Bionic, lo stesso che troviamo anche sull’iPhone 13 Pro e che assicura prestazioni elevatissime. Lo spazio d’archiviazione è di 128GB, quanto basta per installare le proprie app preferite e salvare immagini e video.

E proprio immagini e video sono uno dei punti di forza dell’iPhone 14. Apple ripropone la doppia fotocamera posteriore posizionata in diagonale con un nuovo sensore principale da 12MP che assicura immagini con una qualità ancora maggiore. L’azienda di Cupertino ha lavorato molto anche sulle modalità disponibili nell’app fotocamera. È stata migliorata la modalità "Cinema" che aveva debuttato lo scorso anno ed è stata aggiunta la nuova "modalità Azione" per registrare video super stabili anche nelle condizioni più complicate e quando si è in movimento. Tutte funzionalità che vi faranno innamorare e pensate per i content creator.

Sull’iPhone 14 fa il suo debutto anche iOS 16, la nuova release del sistema operativo di Cupertino. Tra le novità più importanti la possibilità di personalizzare a proprio piacimento e in base alle proprie necessità lo schermo dello smartphone. Chiudiamo con la batteria che è la solita sicurezza e permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

iPhone 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Per la prima volta il prezzo dell’iPhone 14 scende sotto la soglia psicologica dei 1.000€. Oggi è disponibile in offerta a 999€, con uno sconto di 30€ sul prezzo di listino. Come abbiamo detto non si tratta di un super risparmio, ma dobbiamo pensare che è sempre uno smartphone lanciato da pochissime settimane e che soprattutto è l’iPhone 14. Come tutti i prodotti Apple si svaluta molto lentamente e anche a distanza di anni si riesce a rivenderlo a prezzi più che interessanti. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 199,80€. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi veramente rapidi.

