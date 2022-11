IPhone 14, prezzo in picchiata: ora è un vero affare

In un novembre che si preannuncia ricchissimo di offerte, anche grazie all’avvicinarsi del Black Friday, non poteva mancare lui, l’iPhone 14, il re dei sogni più reconditi di milioni di italiani. Lo smartphone Apple oramai ha fatto il suo debutto sul mercato da poco più di un mese e finalmente lo vediamo in offerta anche su Amazon con sconti molto interessanti. E proprio oggi ha fatto toccare un nuovo minimo storico che lo ha fatto diventare ben presto uno degli smartphone più venduto sul sito di e-commerce. Lo troviamo, infatti, con uno sconto di ben 80€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare l’iPhone 14, oggi è arrivato.

Lo smartphone Apple non ha bisogno di molte presentazioni. Ha caratteristiche uniche, assicura performance elevatissime e viene costantemente aggiornato con nuove funzionalità. L’ultima in ordine temporale è la nuova modalità Azione che permette di registrare video super stabili anche nelle condizioni più complicate. L’offerta è davvero ghiotta e per questo motivo vi consigliamo di approfittarne subito: per alcune colorazioni le scorte stanno già terminando.

iPhone 14: la scheda tecnica

L’iPhone 14 "base" è il modello più economico tra quelli lanciati quest’anno da Apple. Economico, però, non fa rima con scarso. Lo smartphone resta sempre e comunque uno dei più performanti presenti in circolazioni e garantisce prestazioni ottime. Il merito è di una scheda tecnica che non bada a compromessi: l’azienda di Cupertino ha dotato il suo dispositivo di punta delle migliori componenti disponibili sul mercato.

A partire dallo schermo Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia OLED per un contrasto incredibile e neri assoluti. La risoluzione è molto elevata, così come la fedeltà cromatica. E la tecnologia True Tone regola automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale, in modo da salvaguardare anche l’affaticamento degli occhi. Sotto la scocca troviamo il processore A15 Bionic, lo stesso presente anche sull’iPhone 13 Pro. A supporto 128GB di memoria, quanto basta per salvare foto, immagini e documenti di lavoro.

Un iPhone si differenzia dalla massa anche e soprattutto per la qualità del comparto fotografico. Ed è così anche per questo iPhone 14. Nella parte posteriore ritroviamo l’innovativa soluzione con il doppio sensore fotografico posizionato in diagonale. Entrambe le fotocamere sono da 12MP e assicurano immagini e video con una qualità elevatissima. Il merito è anche delle tante modalità che troviamo nell’app fotocamera, come ad esempio la nuovissima modalità Azione pensata appositamente per i video in movimento. Miglioramenti anche per la modalità Cinema che aveva debuttato lo scorso anno.

Rispetto al passato, Apple si è concentrata anche sul migliorare l’autonomia: ora si arriva a fine giornata senza troppi problemi. E il merito è anche di iOS 16 che si porta con sé novità interessanti anche per quanto riguarda l’usabilità: ora è possibile personalizzare la schermata di blocco con immagini, widget e controllare gli anelli di Attività.

iPhone 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta con super sconto per l’iPhone 14. Oggi lo troviamo a un prezzo di 949€, per la prima volta sotto la soglia dei 950€. Lo sconto è di ben 80€, una cifra tutt’altro che da disprezzare per uno smartphone uscito sul mercato da pochissimo tempo e che soprattutto è un iPhone. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente in pagina: 5 rate da 189,80€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi.

Il dispositivo è disponibile in più colorazioni.

iPhone 14 – bianco

iPhone 14 – azzurro

iPhone 14 – nero

iPhone 14 – viola

iPhone 14 – rosso

