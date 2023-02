Qualcosa non torna nel prezzo italiano dei nuovi iPhone

Per produrre un iPhone 14 Pro Max Apple spende poco di più di quanto spendeva per la realizzazione dell’iPhone 13 Pro Max. Questo è quanto affermano gli analisti che hanno analizzato la "bill of materials" (BIM), cioè l’elenco dei materiali utilizzati, l’hardware e tutto quanto serve per costruire il melafonino top di gamma rispetto al suo predecessore.

iPhone 14 Pro Max costa il 4% in più

Controllando il costo dei componenti, gli analisti di Counterpoint Research hanno stimato che l’iPhone 14 Pro Max costa ad Apple solo il 3,7% in più rispetto all’iPhone 13 Pro Max. A incidere su questo leggero aumento del costo di produzione ci sono soprattutto fotocamera, SoC e display. In pratica realizzare un iPhone 14 Pro Max con 128 GB di memoria NAND, secondo Conterpoint Research, costa ad Apple, 464 dollari.

Il nuovo SoC A16 Bionic che ha sostituito l’A15 dell’iPhone 13 Pro Max ha fatto lievitare il costo di produzione di 11 dollari rispetto al chip precedente e, nel complesso, SoC, RAM e chip vari destinati alle prestazioni incidono per il 20% sui costi totali. Stessa percentuale per il display che è ha fatto aumentare i costi di produzione dell’1%.

La nuova fotocamera da 48 MP, che ora integra un sensore di stabilizzazione migliore, nel totale dei costi ha una voce pari all’11%, e sul totale del costo di produzione ha fatto aumentare quest’ultimo di 6,30 dollari.

Ma non ci sono stati solo aumenti. Ad esempio la connessione cellulare ora costa meno di quanto costava quella di iPhone 13 Pro Max. Infatti i componenti per collegarsi alle reti 5G, man mano che tutti i vari produttori hanno cominciato ad adottarli, sono scesi di prezzo e ora anche Apple li paga di meno.

Altro risparmio è derivato dai componenti creati internamente da Apple, che sul costo totale dello smartphone valgono il 22%. Tutto questo, secondo Counterpoint ha generato un aumento dei costi di produzione di circa 17 dollari in totale passando da IPhone 13 Max Pro a iPhone 14 Max Pro.

Meno di quanto Apple aveva a suo tempo pagato per il passaggio da iPhone 12 Pro a iPhone 13 Pro che costò un aumento dei costi di produzione di circa 21,50 dollari.

Prezzi, in Italia costa tutto di più

Con un costo di produzione stimato in 464 dollari, e considerando anche i costi di sviluppo e progettazione, marketing, logistica e assistenza post vendita, è chiaro quanto Apple ci guadagni per ogni iPhone 14 Pro Max venduto.

Ma in certe nazioni ci guadagna ancora di più. Questo è il caso dell’Italia dove un iPhone 14 Max Pro costa, di listino, 1.489 euro. Negli USA lo stesso modello costa 1.099 dollari, che al cambio attuale fanno 1.021 euro.

Stiamo parlando, quindi, di una differenza di prezzo del 40% circa, che a molti sembra incredibile anche alla luce dei costi di logistica e delle tasse italiane, che sono superiori a quelle americane.

Ancora più difficile da mandare giù, poi, è il fatto che mentre negli USA non c’è stata nessuna differenza di prezzo (a parità di configurazione di memoria) tra i modelli della gamma iPhone 13 e quelli della gamma iPhone 14, in Italia e in molti altri Paesi l’aumento c’è stato e anche corposo.