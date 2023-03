IPhone 14 Pro Max: prezzo in picchiata con questo sconto

Senza troppi giri di parole diciamo subito che iPhone 14 Pro Max è uno dei telefoni più desiderati al mondo e ha tutti i motivi per esserlo, anche se ha un difetto, è troppo costoso. Si legga bene: costoso e non caro, perché questo dispositivo è un gioiello della tecnologia, chi lo acquista sa bene che avrà un telefono top di gamma, che funzionerà alla grande per almeno 5 anni e che, oggi, vale ogni centesimo che costa.

Per questo, quando Amazon propone uno sconto su un dispositivo di questo tipo, siamo davanti alla classica situazione dell’ora o mai più. Per chi ha la possibilità, in questo momento, si presenta la felice opportunità di acquistare l’iPhone 14 Pro Max con lo sconto e non è un’occasione che si presenta tutti i giorni.

iPhone 14 Pro Max – Display da 6,7 pollici – Versione da 256 GB

iPhone 14 Pro Max: caratteristiche tecniche

iPhone 14 Pro Max è il modello di punta della gamma iPhone 2022/23, il più ricco dal punto di vista tecnologico e anche il più caro.

Ma anche quello con lo schermo più grande e migliore: un OLED da 6,7 pollici, di tipo ProMotion (refresh variabile fino a 120 Hz), Super Retina XDR, con risoluzione di 2.796×1.290 pixel, luminosità tipica di 1.000 nit e massima di 2.000 nit e compatibilità Dolby Vision.

Anche il processore dell’iPhone 14 Pro Max è quanto di meglio oggi disponibile su uno smartphone di Apple: è l’A16 Bionic, abbinato a 6 GB di RAM e, nel caso dell’offerta in corso su Amazon, a 256 GB di storage.

Il comparto fotocamere dell’iPhone Apple 14 Pro Max, com’è noto agli appassionati e non del marchio di Cupertino, è tra i migliori disponibili al momento. Sul retro del telefono sono collocati quattro sensori: il principale da 48 MP con OIS, dues sensori da 12 MP (telefoto e ultra grandangolare) e un sensore LiDAR per la profondità e la realtà aumentata.

Caratteristica altamente distintiva dei nuovi Apple iPhone Pro e Pro Max è il notch dinamico a forma di pillola (Dynamic Island), che cambia dimensione e contenuto in base all’app utilizzata e che, al suo interno, ospita il sensore per selfie e videochiamate da 12 MP.

Inoltre, iPhone 14 Pro Max ha la connessione satellitare per l’invio dei messaggi di emergenza, una funzione recentemente disponibile (e gratuita per due anni) anche in Italia, fino a qualche mese fa disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada.

Dal punto di vista delle connessioni, iPhone 14 Pro Max è un telefono pienamente 5G che si aggancia sia alle onde sotto i 6 GHz che a quelle millimetriche. Ha poi il WiFi 6, il Bluetooth 5.3 e il chip NFC per pagare al POS (ma solo con Apple Pay).

La batteria è da 4.323 mAh e c’è la certificazione IP68 che attesta la resistenza a polvere e a immersioni in acqua.

iPhone 14 Pro Max: l’offerta Amazon

iPhone 14 Pro Max è uno tra gli smartphone top di gamma più desiderati al mondo, e dalla scheda tecnica si fa presto a capire perché. L’unico limite di questo dispositivo è il prezzo, veramente elevato: 1.619 euro nella configurazione con 256 GB di memoria.

Con questi prezzi di listino, anche un piccolo sconto diventa consistente e si fa apprezzare: su Amazon oggi è possibile comprare iPhone 14 Pro Max a 1.457 euro (-10%, -162 euro).

