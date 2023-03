IPhone 14 Pro Max, prezzo crolla al minimo storico: affare assicurato

In un’ipotetica classifica sui migliori smartphone in circolazione in questo momento, l’iPhone 14 Pro Max difficilmente sarebbe fuori dal podio. Si può preferire il Galaxy S23 Ultra, oppure uno degli smartphone pieghevoli di Samsung, ma lo smartphone Apple è sicuramente uno dei telefoni più performanti tra quelli usciti negli ultimi mesi. E come normale che sia, ha anche un prezzo abbastanza elevato, come oramai ci hanno abituato negli ultimi mesi i produttori. Oggi, però, troviamo l’iPhone 14 Pro Max da 128GB in offerta al minimo storico e con uno sconto veramente interessante: acquistandolo adesso risparmi 200€ sul prezzo di listino. Una promo speciale che anticipa le Offerte di Primavera che partono oggi alle 18.00 su Amazon. Come normale che sia in questi casi, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro, anche per l’elevata richiesta delle ultime ore.

L’iPhone 14 Pro Max non ha bisogno di molte presentazioni. Si tratta della versione più potente dello smartphone Apple. Super schermo da 6,7" con display Super Retina OLED, processore A16 Bionic per prestazioni simili a quelle di un PC e soprattutto la presenza della Dynamic Island, la novità estetica più importante lanciata da Apple negli ultimi anni. Si tratta di una barra verticale dinamica presente nella parte superiore dello schermo che permette di interagire velocemente con le notifiche e con le applicazioni. Migliorato anche il comparto fotografico grazie alla presenza di un sensore principale da 48MP.

iPhone 14 Pro Max: le caratteristiche tecniche

La novità più importante dell’iPhone 14 Pro Max è la Dynamic Island, la soluzione adottata da Apple per sostituire il notch. Una grande innovazione sia dal punto di vista estetico sia software e che ti permette di interagire velocemente con tantissime app presente sullo smartphone. Grazie agli widget sviluppati da Apple puoi controllare diverse funzionalità delle app senza interrompere quello che stai facendo. Sulla Dynamic Island compaiono notifiche, puoi gestire quello che stai ascoltando oppure controllare i messaggi in arrivo. E all’interno è nascosta anche la fotocamera frontale TrueDepth ridotta del 31%, ma che assicura selfie di livello professionale.

Non poteva mancare uno schermo super premium. Sullo smartphone troviamo un display Super Retina XDR OLED da 6,7" che raggiunge un picco di luminosità di 2000nit che lo rende super visibile anche sotto la luce del sole. E grazie alla tecnologia Pro Motion supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz per un utilizzo super fluido soprattutto con le app social. L’altra novità è la presenza del nuovo processore A16 Bionic, il più potente presente su uno smartphone Apple. Prestazioni fulminee con qualsiasi tipo di app, anche le più esigenti.

Miglioramenti anche nel comparto fotografico, e non poteva essere altrimenti. Nella parte posteriore troviamo una nuova tripla fotocamera, con sensore principale da 48MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 3x. Un comparto completo versatile e che si adatta a qualsiasi situazione. Apple si è concentrata molto anche nel migliorare gli scatti e i video registrati con poca luce e che ora sono 2 volte più luminosi rispetto a prima. Novità anche tra le modalità presenti nell’app Fotocamera: grazie alla modalità "Azione" le riprese sono super stabilizzate, anche in movimento.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi, anche con tutte le novità portate da Apple su questo iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’iPhone 14 Pro Max da 128GB. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 1299€, con uno sconto del 13% che fa risparmiare praticamente 200€. Si tratta di un’ottima promo: è pur sempre un dispositivo Apple ed è già difficile trovarli in offerta. Inoltre, si svalutano molto lentamente e anche ad anni di distanza si riesce a venderli a un ottimo prezzo. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 108,25€ al mese. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore. Per fare il reso gratuito si hanno sempre 30 giorni di tempo.

