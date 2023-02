IPhone 14 Pro, minimo storico: a questo prezzo è da comprare subito

Sono passati alcuni mesi dal debutto ufficiale sul mercato dei nuovi iPhone 14, anche nella loro versione Pro. Più volte vi abbiamo parlato delle promo speciali che troviamo su Amazon per il modello "base" o per l’iPhone 14 Plus, ma mai per il modello Pro, la vera novità lanciata da Apple in questi ultimissimi mesi. E il motivo è molto semplice: non lo abbiamo mai trovato con offerte davvero interessanti. Oggi, però, è una giornata speciale e finalmente troviamo anche l’iPhone 14 Pro in offerta con uno sconto mai visto prima e al miglior prezzo web. Il merito è dello sconto superiore ai 100€ e della possibilità di pagarlo anche a rate a tasso zero. Insomma, una vera offerta con i fiocchi.

L’iPhone 14 Pro è la vera novità firmata Apple. Se l’iPhone 14 segue sul solco tracciato dal modello precedente, la versione Pro è uno scrigno di sorprese. A partire dal design e dalla Dynamic Island, l’elemento che ha sostituito il notch e che fa diventare la parte alta dello schermo dinamica. Altra novità assoluta è la presenza del potentissimo processore A16 Bionic, uno dei più potenti processori (se non il più potente) disponibile per smartphone. Nella parte posteriore, invece, fa il suo debutto un comparto fotografico con il quale puoi trasformarti in un piccolo videoamatore. Cosa chiedere di più da uno smartphone?

iPhone 14 Pro: la scheda tecnica

Quando si vede l’immagine dell’iPhone 14 Pro la prima cosa che salta all’occhio è la barra verticale che troviamo nella parte alta dello schermo. E proprio questa è la più grande novità vista su uno smartphone negli ultimi anni. Per sostituire l’antiestetico notch, Apple ha pensato alla Dynamic Island, un’innovazione software e hardware che ti permette di interagire velocemente con qualsiasi app presente sullo smartphone. Puoi controllare le cose che ti interessano senza interrompere quello che stai facendo. Sulla Dynamic Island compaiono notifiche, puoi gestire quello che stai ascoltando oppure controllare i messaggi in arrivo. E all’interno è nascosta anche la fotocamera frontale TrueDepth che per l’occasione è stata ridotta del 31% per renderla ancor più piccola.

Non poteva mancare uno schermo super premium. Sullo smartphone troviamo un display Super Retina XDR OLED da 6,1" che raggiunge un picco di luminosità di 2000nit che lo rende super visibile anche sotto la luce del sole. E grazie alla tecnologia Pro Motion supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz che lo rende super fluido soprattutto con le app social. L’altra novità è la presenza del nuovo processore A16 Bionic, il più potente presente su uno smartphone Apple. Le prestazioni sono uniche e ogni app si apre istantaneamente.

Miglioramenti anche nel comparto fotografico, e non poteva essere altrimenti. Apple ha optato per una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 3x. Un comparto completo e che ti permette di sbizzarrirti in ogni occasione. Apple si è concentrata molto anche nel migliorare gli scatti e i video registrati con poca luce e che ora sono 2 volte più luminosi rispetto ai modelli precedenti. Novità anche tra le modalità presenti nell’app Fotocamera: grazie alla modalità "Azione" le riprese sono super stabilizzate, anche in movimento.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi, anche con tutte le novità portate da Apple su questo iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPhone 14 Pro in offerta a un prezzo di 1229€, con uno sconto di ben 110€ sul prezzo di listino (-8%). Può sembrare uno sconto di poco valore, ma abbiamo a che fare con l’ultimissimo modello di iPhone ed è già complicato trovarlo in promo. In più c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 246€ al mese utilizzando il servizio offerto da Amazon e che si attiva nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Vi consigliamo di approfittarne subito, l’offerta potrebbe terminare all’improvviso.

