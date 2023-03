IPhone 14 Pro, prezzo in picchiata: minimo storico e super promo

Una delle novità più interessanti arrivate sul mercato degli smartphone nel 2022 è senza ombra di dubbio l’iPhone 14 Pro. Apple ha concentrato i propri sforzi soprattutto su questa versione del suo dispositivo più iconico, portando grandi innovazioni a livello tecnologico e di funzionalità. La novità più interessante è sicuramente la Dynamic Island, la soluzione scelta da Apple per sostituire l’odioso notch. Si tratta di una barra nera verticale interattiva presente nella parte alta dello schermo con la quale poter gestire velocemente le app attive, le notifiche e tantissime altre funzioni. Apple ha sviluppato anche dei widget ad hoc per renderla il perno centrale dello smartphone. Una soluzione che troviamo solo sugli smartphone dell’azienda di Cupertino e che nessun altro produttore ha finora riprodotto sui suoi dispositivi. L’iPhone 14 Pro, però, è anche molto altro: un nuovissimo processore ultra-prestazionale che assicura prestazioni mai viste prima, un comparto fotografico evoluto con fotocamera principale da 48MP e una batteria che ti accompagna tutto il giorno.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

A tutto questo bisogna aggiungere anche la super promo disponibile oggi su Amazon e che fa scendere il prezzo al minimo storico. Infatti, troviamo l’iPhone 14 Pro con uno sconto superiore ai 160€ (-12%) e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Una promo interessantissima essendo un dispositivo Apple e da poco uscito sul mercato. Inoltre, abbiamo anche le garanzie offerte da Amazon: spedizione veloce, supporto in caso di problemi e il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto. L’offerta non ha una data di scadenza, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 pro

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

iPhone 14 Pro: la scheda tecnica

La novità più importante dell’iPhone 14 Pro è sotto gli occhi di tutti ed è complicato non notarla. Stiamo parlando della Dynamic Island, la soluzione adottata da Apple per sostituire l’antiestetico notch. Si tratta di un un’innovazione sia sotto il punto di vista software e sia hardware e ti permette di interagire velocemente con tantissime app presente sullo smartphone. Grazie agli widget sviluppati da Apple puoi controllare diversi aspetti delle app senza interrompere quello che stai facendo. Sulla Dynamic Island compaiono notifiche, puoi gestire quello che stai ascoltando oppure controllare i messaggi in arrivo. E all’interno è nascosta anche la fotocamera frontale TrueDepth che per l’occasione è stata ridotta del 31%, ma che assicura selfie di livello professionale.

Non poteva mancare uno schermo super premium. Sullo smartphone troviamo un display Super Retina XDR OLED da 6,1" che raggiunge un picco di luminosità di 2000nit che lo rende super visibile anche sotto la luce del sole. E grazie alla tecnologia Pro Motion supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz per un utilizzo super fluido soprattutto con le app social. L’altra novità è la presenza del nuovo processore A16 Bionic, il più potente presente su uno smartphone Apple. Le prestazioni sono uniche e ogni app si apre istantaneamente.

Miglioramenti anche nel comparto fotografico, e non poteva essere altrimenti. Nella parte posteriore troviamo una nuova tripla fotocamera, con sensore principale da 48MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 3x. Un comparto completo versatile e che si adatta a qualsiasi situazione. Apple si è concentrata molto anche nel migliorare gli scatti e i video registrati con poca luce e che ora sono 2 volte più luminosi rispetto a prima. Novità anche tra le modalità presenti nell’app Fotocamera: grazie alla modalità "Azione" le riprese sono super stabilizzate, anche in movimento.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi, anche con tutte le novità portate da Apple su questo iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo in picchiata e nuovo minimo storico. Oggi troviamo l’iPhone 14 Pro in offerta a un prezzo di 1187€, con uno sconto di ben che supera i 160€ rispetto a quello di listino (-11%). Una promo veramente speciale: è già complicato trovare un dispositivo Apple in offerta, figurarsi uno uscito sul mercato da pochissimo tempo. Inoltre, come sappiamo molto bene, gli smartphone Apple si svalutano lentamente e quindi anche tra un paio di anni riesci a venderlo a un ottimo prezzo. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 98,92€ al mese (il servizio si attiva direttamente nella pagina prodotto). Lo smartphone è già disponibile nei magazzini e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Come già detto, per il reso si hanno 30 giorni di tempo.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro

Se volete spendere un po’ di meno, troviamo in promo anche l‘iPhone 14. In questo caso il prezzo è di 887€, con uno sconto del 14% che fa risparmiare circa 140€. Anche in questo caso potete dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Un’ottima alternativa se non volete spendere più di 1000€ per il vostro nuovo smartphone. Le caratteristiche sono, però, leggermente inferiori.

iPhone 14

iPhone 14

iPhone 14