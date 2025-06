IPhone 16, minimo storico su Amazon: sconto vertiginoso

L'iPhone 16 è disponibile al minimo storico e con uno sconto che supera i 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri l'offerta.

Torna in super offerta su Amazon l’iPhone 16, l’ultima versione dello smartphone top di gamma di Apple. Il telefono è disponibile con un ottimo sconto IVA che ti fa risparmiare più di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni di acquisto che non trovi su altri siti web, a cui aggiungere la garanzia della consegna rapida e della possibilità di effettuare il reso entro quattordici giorni dall’acquisto.

L’iPhone 16 non ha bisogno di molte presentazioni, è molto semplicemente uno degli smartphone più acquistati in Italia. Un telefono che assicura prestazioni eccezionali e che rispetto al modello precedente ha fatto un grosso salto in avanti. Il merito è del processore A18 che supporta il nuovo sistema Apple Intelligence che porta l’intelligenza artificiale all’interno dell’iPhone. Un salto in avanti tecnologico che proietta lo smartphone Apple nel futuro. Non farti scappare questa offerta: potrebbe terminare da un momento all’altro.

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale e minimo storico. Da oggi su Amazon trovi l’iPhone 16 a un prezzo di 769 euro con uno sconto del IVA che ti fa risparmiare poco più di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 153,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un’ottima occasione per fare un grande affare e acquistare a condizioni mai viste prima uno dei telefoni più amati dagli utenti. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

L’iPhone 16 non è l’unico smartphone Apple disponibile in promo oggi. Se cerchi un modello un po’ più potente e un po’ più grande, c’è l’iPhone 16 Pro che trovi a 999 euro con uno sconto del 19%. Anche in questo caso risparmi quasi 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Per chi vuole uno schermo ancora più grande, c’è in offerta anche l’iPhone 16 Pro Max. Prezzo di 1199 euro con uno sconto del 19% che ti fa risparmiare 300 euro su quello di listino. Pagamento dilazionabile in 5 rate a tasso zero. Minimo storico e puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Il primo iPhone a essere progettato appositamente per l’intelligenza artificiale. L’iPhone 16, infatti, è dotato del processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema sviluppato dall’azienda di Cupertino e che ti permette di utilizzare tanti strumenti utili che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Puoi riassumere interi documenti in pochi secondi, tradurre in tempo reale e fare tantissime altre cose. Il tutto gratuitamente e sempre a tua disposizione.

Le novità dell’iPhone 16 non finiscono qui. Sulla scocca trovi un nuovo pulsante a sfioro che ti fa accedere direttamente alla fotocamera e la puoi utilizzare come se fosse una macchinetta fotografica professionale. A proposito di fotocamere, sull’iPhone 16 trovi il sensore principale Fusion da 48 megapixel che funge anche da teleobiettivo e un nuovo obiettivo ultra-grandangolare. Nell’app fotocamera hai a disposizione tanti stili fotografici che rendono unici i tuoi scatti.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’iPhone 16 è equipaggiato con uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta luminosità e con 128 gigabyte di memoria interna. La batteria ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi: è l’iPhone con la maggior autonomia di sempre.

