IPhone 16 Pro al minimo storico: lo sconto è da urlo su Amazon

Da oggi trovi lo smartphone premium di Apple in offerta al minimo storico e risparmi quasi 300 euro. Lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

L’iPhone 16 Pro è uno dei telefoni premium più acquistati in Italia in questi ultimi mesi. E non potrebbe essere altrimenti: rispetto al modello precedente il salto tecnologico è evidente grazie alla presenza del nuovo processore A18 Pro che supporta il sistema Apple Intelligence che porta l’intelligenza artificiale negli iPhone. Una rivoluzione tecnologica che rende ancora più intelligenti e più utili gli smartphone dell’azienda di Cupertino. Così come sono nuovi lo schermo (più grande rispetto al passato) e la fotocamera ultragrandangolare da 48 megapixel.

Oggi, però, non siamo qui per decantare le caratteristiche tecniche dello smartphone. bensì per parlare dell’ottima offerta disponibile su Amazon. Infatti, la versione con 256 gigabyte di memoria interna è disponibile al minimo storico con uno sconto che sfiora i 300 euro. E le condizioni di acquisto sono impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una promo completa ed eccezionale che non devi assolutamente farti scappare: approfittane ora e scegli la colorazione che più si adatta a te.

iPhone 16 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartphone premium di Apple è in promo speciale al minimo storico. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 1099 euro grazie allo sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 219,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i soliti quattordici giorni assicurati dal sito di e-commerce.

Per abbassare ulteriormente il prezzo, puoi utilizzare il servizio Recommerce di Amazon che ti permette di effettuare la permuta del tuo vecchio telefono. Amazon te lo valuta, e se accetti la proposta ti effettua un bonifico direttamente sul tuo conto corrente.

iPhone 16 Pro: le caratteristiche tecniche

Le novità nell’iPhone 16 Pro sono tante ed evidenziano il salto tecnologico effettuato da Apple. Partiamo da uno degli elementi su cui Apple ha puntato di più: l’iPhone 16 Pro è il primo iPhone a essere progettato per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale che mette a disposizione tanti strumenti AI utili e unici. Il merito è anche della presenza del processore A18 Pro che supporta tutte le nuove funzioni e assicura tempi di risposta immediati. Con Apple Intelligence puoi riassumere documenti in pochissimi secondi, scrivere testi utilizzando l’AI e fare tantissime altre cose.

Le altre novità riguardano il sistema fotografico. Iniziando dal nuovo pulsante a sfioro presente sulla cornice laterale e che permette di accedere velocemente all’app Fotocamera e di gestire i sensori come se fosse una macchina professionale. Nuovo anche il comparto fotografico. Oltre al sensore principale da 48 megapixel, trovi il nuovo obiettivo ultragrandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo con zoom 5x. Un comparto versatile e che ti permette di scattare ottime foto e registrare video mozzafiato con risoluzione 4K.

Per l’iPhone 16 Pro, Apple ha optato per uno schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, il più grande di sempre su questo smartphone. Qualità delle immagini incredibile, super fluido e colori realistici. Chiudiamo con l’autonomia che, grazie alle ottimizzazioni software, ti fa arrivare a fine giornata senza pensieri.

