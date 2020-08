IPhone, arriva un aggiornamento che risolve alcuni problemi: ecco quali

Apple sta rilasciando agli utenti iPhone e iPad in queste ore iOS 13.6.1, ultima versione del suo sistema operativo mobile. Si tratta di un update che porta soprattutto correzioni di bug, alcuni dei quali anche abbastanza fastidiosi, come ad esempio quello che causava strane tinte verdi sullo schermo.

Nessuna vera novità o nuova funzionalità con questo aggiornamento, quindi, che potremmo definire “di servizio“. Va comunque scaricato per tenere il dispositivo aggiornato, e quindi sicuro ed efficiente. Tra i bug risolti, infatti, c’è anche quello che impedisce una corretta gestione termica dell’iPhone/iPad che, alla lunga, potrebbe causare un invecchiamento precoce dell’hardware. Moltissimi utenti, anche in Italia, hanno già ricevuto la notifica relativa all’aggiornamento ad iOS 13.6.1. Chi non l’ha ancora ricevuta, invece, potrà andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e cercare l’update.

iOS 13.6.1: i problemi risolti

A quanto pare il problema delle tinte verdi che alcuni display visualizzano senza apparente motivo deriva dall’errore di gestione delle temperature. Errore che è stato risolto con questo l’aggiornamento a iOS 13.6.1. Risolto anche un problema alle notifiche di esposizione al Covid-19, che per alcuni utenti risultavano disabilitate e ora, invece, funzionano di nuovo.

Un altro fastidioso problema risolto da Apple con iOS 13.6.1 è quello relativo alla mancata cancellazione dei file di sistema non necessari che, normalmente, il sistema operativo dovrebbe cancellare da solo quando lo spazio di archiviazione sul dispositivo inizia a scarseggiare. Alcuni utenti affermano che, dopo aver aggiornato l’iPhone a iOS 13.6.1, hanno guadagnato oltre 10 GB di spazio in memoria grazie proprio ai file inutili che sono stati cancellati.

iOS 13.6.1, non tutto è stato risolto

Su blog, forum e Reddit non tutti gli utenti iPhone sono convinti che iOS 13.6.1 sia la soluzione a tutti i loro problemi. Per quanto riguarda la tinta verde dello schermo, ad esempio, alcuni affermano di vederla a prima accensione del dispositivo (quindi a freddo). Altri, invece, lamentano un consumo eccessivo di energia e, di conseguenza, una scarsa durata della batteria. Apple, quindi, probabilmente non ha ancora risolto alcuni piccoli e grandi bug del suo sistema operativo mobile.