IPhone economico: ci sarà una versione "Plus"

A sentire le ultime indiscrezioni sull’iPhone economico, l’attuale iPhone SE è pronto ad essere aggiornato anche nel nome. Dovremmo conoscerlo come iPhone SE Plus, ma nessuno immagini gli iPhone Plus “di una volta" perché andrebbe fuori strada rispetto a quelle che sarebbero le intenzioni di Apple.

In passato gli iPhone Plus rispetto alle varianti standard avevano uno schermo apprezzabilmente più grande, ma i rumor avvertono di non cadere nel tranello: iPhone SE Plus, ossia il prossimo iPhone economico, avrà ancora una volta uno schermo LCD da 4,7 pollici. Il design dell’iPhone economico attuale è parente stretto di quello di iPhone 8 del settembre 2017. Sul successore dell’attuale iPhone SE, lanciato nel 2020, si era sbilanciato in passato il noto analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale sarebbe dovuto arrivare quest’anno con un display di dimensioni maggiori rispetto ai “classici" 4,7 pollici. Il tempo ci ha detto che questa previsione non era corretta, né per lo schermo più abbondante e nemmeno per le tempistiche.

L’iPhone economico sarà “Plus" per il 5G

Lo stesso analista, di solito molto attendibile, ha poi ritirato le informazioni di cui era entrato in possesso, dicendo che il successore di iPhone SE, l’attuale iPhone economico, avrebbe avuto uno schermo identico sul piano delle dimensioni ma anche il supporto alle reti 5G e altre novità.

Le stesse previsioni sono state riprese nelle scorse ore da un altro informatore, il quale ha ribadito che lo smartphone della Mela arriverà nel 2022 con il medesimo display LCD da 4,7 pollici di iPhone 8 ma anche la connettività 5G.

Stando a queste informazioni, Apple sarebbe quindi dell’idea di rispolverare il suffisso “Plus" che è stato accantonato nel momento in cui gli iPhone con display di dimensioni superiori sono dapprima diventati “Pro" e poi “Pro Max". Solo che adesso “Plus", nel cassetto da qualche anno, non sarebbe più utilizzato per identificare un iPhone di dimensioni maggiori ma uno con una caratteristica “in più", nel caso specifico, la connettività 5G.

iPhone SE 3 si farà, nel 2024

In realtà, di elementi rivisti rispetto all’attuale iPhone SE, ce ne aspettiamo almeno un altro, ossia l’aggiornamento del chip che quasi certamente, anche se i rumor hanno taciuto sull’argomento, passerà dall’Apple A13 Bionic all’A15 Bionic, il potente chip utilizzato sulla recente gamma iPhone 13.

L’iPhone SE con display più grande, secondo gli ultimi rumor, non è stato cancellato ma solamente rimandato: si chiamerà iPhone SE 3, sarà simile all’iPhone XR e arriverà nel 2024 con uno schermo LCD con un foro per la fotocamera frontale di diagonale compresa tra i 5,7 ed i 6,1 pollici, per intenderci con un display di dimensioni comprese tra l’iPhone 11 Pro e il 12 Pro.

Avrebbe dovuto debuttare nel 2023 ma, probabilmente a causa della crisi dei chip, Apple lo avrebbe rinviato al 2024 facendo quindi spazio per l’iPhone SE Plus che vedremo il prossimo anno.

Nel frattempo, però, iPhone SE 2 del 2020 resta l’iPhone più economico di tutta la gamma Apple: costa 494 euro nella versione da 64 GB.