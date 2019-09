IPhone Pro 11, la versione con pezzi del Titanic costa come un'auto

Fonte foto: Caviar 1 di 6 iPhone Pro 11, la versione con pezzi del Titanic costa come auto Caviar torna a colpire. L'azienda russa diventata famosa per le versioni extralusso degli smartphone di gamma alta ha recentemente svelato le sue personalizzazioni dell'iPhone 11 e dell'iPhone 11 Pro. E, come sempre, il risultato lascia di stucco. Tra i vari modelli disponibili, infatti, spicca la Titanic Edition che, come dice anche il nome, è realizzata con piccole parti recuperate dal relitto più famoso al mondo. Come si può immaginare, si tratta di un modello esclusivo, realizzato in edizione limitatissima e con prezzi da capogiro. Con la stessa cifra, ci si può comprare anche un'utilitaria.

Fonte foto: Caviar 2 di 6 iPhone 11 Titanic Edition: la versione esclusiva Disponibile sia in versione Pro, sia in versione Pro Max, l'iPhone 11 Titanic Edition è frutto di un certosino lavoro di progettazione e, in parte, reingegnerizzazione del dispositivo della casa di Cupertino. La scocca che racchiude l'A13 Bionic e le altre componenti del melafonino di ultima generazione è realizzata interamente in titanio nero e rivestito con tecnica PVD. Il retro, invece, non è liscio e levigato come nel modello "originale", ma è in risalto e finemente intarsiata.

Fonte foto: Caviar 3 di 6 iPhone 11 Pro Titanic Edition: retro lavorato Il retro del telefono, come detto, è ciò che distingue realmente il modello progettato nelle segrete stanze di Cupertino da quello realizzato dai designer di Caviar. Il foglio di titanio nero utilizzato per realizzare il corpo presenta delle increspature a rappresentare i flutti del mare che hanno inghiottito il Titanic. Nella parte più bassa, quasi in corrispondenza con il connettore Lightning, troviamo invece una riproduzione in scala dell'ancora del transatlantico tristemente naufragato un secolo fa.

4 di 6 iPhone 11 Pro Titanic Edition: i frammenti del transatlantico Al di sopra dei flutti stilizzati, invece, troviamo l'elemento che dà il nome al telefono. Al centro di una nicchia circolare, infatti, trova spazio un microframmento del Titanic. Un pezzo unico, che diventa ancora più prezioso se si pensa che la nave, affondata 100 anni fa, si sta letteralmente sgretolando e nel giro di un decennio potrebbe anche scomparire.

5 di 6 iPhone 11 Pro Titanic Edition: edizione limitata e numerata Come è semplice immaginare, l'iPhone 11 Pro personalizzato da Caviar è prodotto in pochissimi esemplari, in edizione limitata e numerata. In totale ne sono stati prodotti 10 pezzi ma, pare, siano andati venduti già nelle settimane passate, ben prima che la stessa Apple presentasse l'iPhone 11 originale.