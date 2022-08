IPhone SE in offerta al minimo storico: la miglior offerta di oggi

La settimana scorsa vi abbiamo parlato dell’ottima offerta disponibile sull’iPhone 13 da 128GB e oggi è la volta di un altro smartphone Apple. Questa volta, però, non riguarda il top di gamma, bensì l’iPhone SE di terza generazione, lo smartphone lowcost dell’azienda di Cupertino da poco lanciato sul mercato. Come ben sappiamo, l’iPhone SE è un dispositivo sui generis, con un design old style e con dimensioni compatte. Per il resto, però, ha tutte le caratteristiche che ci aspetta da un top di gamma, a partire dalla presenza del processore A15 Bionic, lo stesso che troviamo anche sull’iPhone 13.

Lo sconto disponibile sull’iPhone SE di terza generazione è davvero molto interessante: ben il 17%. Il prezzo scende di 90€ rispetto a quello di listino e si tratta del minimo storico per la piattaforma di e-commerce. È anche uno dei migliori prezzi di tutto il web. Inoltre, c’è anche la possibilità pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Come capita spesso con le offerte sui prodotti Apple, non c’è una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi vi consigliamo di essere veloci.

iPhone SE di terza generazione: la scheda tecnica

L’iPhone SE è probabilmente uno degli smartphone più iconici presenti sul mercato. E il merito è tutto nel suo design retrò, fatto di cornici abbastanza spesse, di tasti fisici per sbloccare lo smartphone (il Touch ID tanto caro agli appassionati Apple) e di dimensioni piuttosto contenute. Apple oramai ne ha fatto un proprio segno distintivo e di smartphone come l’iPhone SE di terza generazione ce ne sono veramente pochi.

Per capirlo basta vedere lo schermo: sullo smartphone troviamo un display Retina HD da 4,7", dimensioni che oramai non si trovano più sugli altri dispositivi. Il design retrò però, non deve far pensare di avere tra le mani uno smartphone con componenti old style. Anzi, tutt’altro. Ad esempio, come processore troviamo l’A15 Bionic, lo stesso presente sull’iPhone 13 e che assicura prestazioni elevatissime. La presenza dell’ultimo processore Apple permette anche il supporto al 5G per navigare alla massima velocità.

Anche il comparto fotografico è a livello dei migliori smartphone Apple. Sebbene troviamo una sola fotocamera nella parte posteriore, la qualità degli scatti è davvero ottima, anche grazie all’aiuto del processore A15 Bionic. L’intelligenza artificiale ci viene in aiuto per migliorare i colori e il contrasto. Buona anche la fotocamera anteriore che permette di scattare selfie già pronti per essere caricati sui propri profili social.

Il design dell’iPhone SE ha anche dei pregi, come ad esempio una maggiore robustezza e la resistenza all’acqua e alla polvere. Un altro dei tratti distintivi dell’iPhone SE di terza generazione è la presenza del tasto Home che integra anche il TouchID, una funzionalità che oramai è scomparsa sulle ultime versioni dello smartphone Apple. Chiudiamo con la batteria che rispetto al passato ha fatto passi da gigante: non ci sono problemi nell’arrivare a fine giornata anche un utilizzo intensivo.

iPhone SE di terza generazione in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPhone SE di terza generazione, ultimo smartphone lanciato sul mercato da Apple, in offerta a un prezzo di 439€. Lo sconto è di ben il 17% e si risparmiano 90€ sul prezzo di listino. Per essere un dispositivo dell’azienda di Cupertino si tratta di un’ottima offerta e difficilmente troverete di meglio. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 87,80€ al mese. La spedizione avviene in tempi piuttosto rapidi e si può scegliere anche il ritiro in uno degli Amazon Hub Center presenti nelle tue vicinanze.

iPhone SE