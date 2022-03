IPhone SE3 già in offerta al minimo storico: sconto eccezionale

Quando si parla di iPhone siamo abituati a vedere prodotti dal prezzo di listino molto elevato e che soprattutto nei primi mesi difficilmente vengono messi in offerta. Per questo motivo la promozione che troviamo oggi su Amazon sull’iPhone SE di terza generazione è sorprendente. Il nuovo smartphone economico di Apple, infatti, è stato lanciato ufficialmente sul mercato solamente ieri (18 marzo 2022) ed è già scontato. Sulla piattaforma di e-commerce è disponibile in offerta a un prezzo di 646€, con uno sconto pari all’8%. Stiamo parlando della versione più performante, quella con 256GB di memoria interna. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

L’iPhone SE di terza generazione è un dispositivo molto interessante e con una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare a smartphone molto più quotati. A bordo troviamo uno dei migliori processori in circolazione, l’A15 Bionic, lo stesso presente anche sull’iPhone 13 (e questo dovrebbe anche far capire tutte le potenzialità del dispositivo). Le dimensioni, poi, restano compatte: lo schermo ha una diagonale di soli 4,7", l’ideale per tutti coloro che non amano la deriva che ha preso il mondo degli smartphone, con schermi che oramai sono sempre più vicini ai 7 pollici. E come tutti gli iPhone, ha anche un comparto fotografico all’altezza del proprio nome: la fotocamera posteriore da 12MP assicura immagini di altissima qualità. L’offerta è davvero allettante e se stavate aspettando il giusto momento per acquistare il nuovo iPhone SE, allora vuol dire che è arrivato.

Su Telegram abbiamo aperto il “Canale offerte tecnologia" dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte su smartphone, smart TV, smartwatch e dispositivi per la casa intelligente: per iscriverti gratis basta cliccare qui.

iPhone SE terza generazione: la scheda tecnica

Un piccolo gioiellino quello che Apple è riuscita a tirar fuori. L’iPhone SE di terza generazione, che nei piani dell’azienda di Cupertino va a occupare una fascia di prezzo leggermente inferiore rispetto a quella dell’iPhone 13. Apple ha fatto un ottimo lavoro ed è riuscita a inserire all’interno di uno smartphone compatto i migliori componenti sul mercato. A partire già dal processore.

L’iPhone SE3, infatti, ha a bordo il chip A15 Bionic, lo stesso che troviamo anche sull’iPhone 13. Quindi un processore che assicura prestazioni elevatissime e che permette di utilizzare anche le app più pesanti. Rispetto all’iPhone SE2 è un grosso salto in avanti, anche perché la presenza dell’A15 Bionic assicura il supporto al 5G. Nonostante un processore così potente, le dimensioni restano compatte: lo schermo è di soli 4,7". Il più piccolo tra gli smartphone top di gamma. Per chi vuole un cellulare compatto, questo è il dispositivo che stavate cercando.

Apple ha curato molto anche il comparto fotografico. Anche se nella parte posteriore troviamo solo una fotocamera da 12MP, la qualità degli scatti e dei video è molto elevata, grazie al supporto del processore A15 Bionic che assicura potenza di calcolo per rendere le foto perfette in ogni dettaglio.

Come su ogni iPhone SE ritroviamo anche il comodo tato Home con TouchID integrato per sbloccare velocemente il dispositivo. Ottima anche la batteria che vi permetterà di arrivare a fine giornata senza nessun tipo di problema.

iPhone SE terza generazione in offerta: prezzo e sconto

L’iPhone SE di terza generazione lo troviamo in offerta su Amazon con un super-sconto, soprattutto perché lo smartphone è stato ufficialmente lanciato sul mercato solamente ieri. Lo smartphone lowcost Apple è disponibile a un prezzo di 646€, con uno sconto dell’8%. Il risparmio sul prezzo di listino è superiore ai 50€. Amazon offre anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 129,20€ al mese. Il dispositivo è venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e la consegna per gli utenti Prime è prevista nel giro di pochissimi giorni.

iPhone SE terza generazione