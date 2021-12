IRobot Roomba 692 offerta top su Amazon: oggi a un prezzo imperdibile

iRobot non ha bisogno di molte presentazioni: tutti coloro che almeno una volta hanno provato a cercare un robot aspirapolvere si sono imbattuti in uno dei tanti prodotti realizzati statunitense. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore della robotica, iRobot è stata tra le prime a lanciare i robot aspirapolveri intelligenti, in grado di pulire il pavimento di casa in completa autonomia, senza l’aiuto di nessun essere umano.

E tra i tanti dispositivi dell’azienda statunitense, oggi ne troviamo anche uno in super offerta su Amazon, a un prezzo davvero interessante. Il modello iRobot Roomba 692 è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 199,90€, con uno sconto sul prezzo di listino di ben il 30%. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per questo robot aspirapolvere smart lowcost. Ed è anche possibile pagarlo a rate a tasso zero grazie al servizio offerto da Amazon.

iRobot Roomba 692: le caratteristiche tecniche

Come si può intuire dal prezzo, iRobot Roomba 692 è un robot aspirapolvere entry-level con caratteristiche un po’ più basiche rispetto agli altri modelli in commercio. Ma se siete alla ricerca di un dispositivo affidabile e che il suo lo svolge egregiamente, iRobot Roomba 692 è quello che fa per voi.

Passando agli aspetti un po’ più tecnici, il robot aspirapolvere lowcost ha un sistema di pulizia in tre fasi in grado di rimuovere dal pavimento e dai tappeti la polvere, lo sporco e anche i peli degli animali. Grazie ai sensori intelligenti e alla navigazione iAdapt, il robottino è in grado di superare gli ostacoli e di scegliere il percorso migliore per pulire a fondo l’abitazione. I sensori Dirt Detect individuano le aree più sporche della tua casa pulendole più a fondo.

Essendo un robot smart è possibile controllarlo da remoto tramite l’applicazione dello smartphone e anche comandarlo tramite la propria voce grazie al supporto ad Alexa e Google Assistant.

iRobot Roomba 692 offerta top su Amazon: prezzo e sconto

Il robot aspirapolvere lowcost iRobot Roomba 692 è in offerta su Amazon a un prezzo di 199,90€, il 30% in meno rispetto a quello di listino. In termini monetari acquistandolo oggi si risparmiano circa 85€. L’offerta è a tempo limitato: lo puoi acquistare a questo prezzo solo per altri quattro giorni. Se si è abbastanza veloci, è possibile che la consegna avvenga prima di Natale, ma per sicurezza controllate con cura la data della spedizione. C’è anche la possibilità di acquistare iRobot Roomba 692 a rate a tasso zero: 5 rate da 39,98€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Il periodo di reso, come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, è esteso fino al 31 gennaio 2022.

