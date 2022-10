IRobot Roomba e5, l'aspirapolvere lowcost costa pochissimo: offerta sconvolgente

Le offerte per la pulizia della casa non smettono mai di stupire. Anche oggi su Amazon troviamo un prodotto super affidabile al suo prezzo più basso di sempre e con uno sconto da urlo. Stiamo parlando dell’aspirapolvere iRobot Roomba e5154, modello con tecnologie avanzate e perfetto per la pulizia della propria abitazione. L’aspetto più interessante riguarda la promo che troviamo oggi sul sito di e-commerce: infatti è disponibile con uno sconto del 45% che fa risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il Roomba e5154 è un’aspirapolvere robot smart che può essere controllato da remoto tramite l’applicazione e che ha funzionalità avanzate per la pulizia della casa. Grazie a spazzole di ultima generazione e a un motore molto più potente rispetto al passato è in grado di pulire efficacemente il pavimento e di raccogliere anche i peli degli animali. Ed è compatibile sia con Alexa sia con Google Assistente, in modo da poterlo gestire anche tramite la propria voce. Insomma, un’offerta davvero interessante e che non bisogna farsi scappare: difficile trovare di meglio allo stesso prezzo.

Roomba e5154: le caratteristiche e le funzionalità

iRobot non ha bisogno di molte presentazioni: è un’azienda con un’esperienza trentennale nel settore della robotica ed è anche una delle prime ad aver creduto nei robot aspirapolvere. Il Roomba e5154 è uno dei prodotti di punta nella fascia di prezzo che va dai 250 ai 400 euro e ha caratteristiche e funzionalità molto interessanti.

In primis troviamo sensori e spazzole completamenti nuovi rispetto ai modelli precedenti. E anche un motore potenziato in grado di assicurare un’aspirazione ancora più approfondita dell’abitazione. Il robot aspirapolvere utilizza la nuova tecnologia Dirt Detect che individua con maggiore semplicità dove è presente lo sporco e le spazzole Tangle-Free che raccolgono più polvere.

Grazie ai sensori intelligenti presenti sulla scocca, il robot è in grado di mappare la disposizione dei mobili e di evitarli in modo da evitare pericolosi incidenti. Lo stesso vale per i muri e le pareti. Essendo un robot aspirapolvere intelligente, può essere controllato da remoto tramite l’applicazione: basta premere il tasto CLEAN presente sullo smartphone per avviare la pulizia. È compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistente: basta un semplice comando per avviarlo.

La batteria assicura una buona autonomia che permette di pulire tutta l’abitazione. Quando sta per scaricarsi è abbastanza intelligente da tornare autonomamente verso la stazione di ricarica.

Robot aspirapolvere Roomba e5154 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Nuovo minimo storico per il robot aspirapolvere Roomba e5154: oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 269,99€ grazie allo sconto del 45%. Il risparmio è davvero molto elevato: più di 210€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 54€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon e disponibile nella pagina prodotto. L’aspirapolvere robot è venduta e spedita dal sito di e-commerce e la consegna avviene anche nel giro di pochissimi giorni. Si hanno anche 30 giorni di tempo per effettuare il reso in modo gratuito.

iRobot Roomba e5154

