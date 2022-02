Roomba, l'aspirapolvere robot top costa quasi la metà: offerta imperdibile

Gli elettrodomestici smart sono diventati impagabili “assistenti casalinghi" che semplificano e velocizzano molte delle faccende che, fino a non molto tempo fa, richiedevano tempo e fatica. Si prenda ad esempio il caso degli aspirapolveri robot, dispositivi completamente autonomi (è sufficiente impostarlo a dovere alla prima accensione per poi gestirli dall’app per smartphone) che aiutano non poco a tenere la casa pulita e in ordine.

Gli aspirapolvere smart come il Roomba e5154, tra le offerte top di oggi su Amazon, sono tra i dispositivi per la smart home più acquistati e apprezzati sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos. Le sue caratteristche lo rendono ideale in appartamenti di qualunque dimensione (la batteria a lunga durata garantisce sessioni di pulizia quasi interminabili) ed è un validissimo aiuto se si hanno animali domestici in casa. Gli speciali programmi di pulizia di cui è dotato, infatti, permettono di raccogliere i peli sparsi per casa in maniera rapida ed efficace.

iRobot Roomba e5154, caratteristiche e funzionalità

Pur essendo un aspirapolvere smart duttile e versatile, mostra tutte le sue potenzialità quando ha a che fare con peli e peletti lasciati in giro per casa dai nostri amici a quattro zampe. Il Roomba e5154 è infatti “specializzato" nella pulizia dei pavimenti e di altre superfici abitate da cani e gatti: il sistema a doppia spazzola solleva i peli che trova in giro per casa per poi aspirarli senza grosse difficoltà.

Merito anche del sistema di pulizia a tre fasi che garantisce una pulizia profonda e accurata. Con i sensori “dirt detect“, invece, l’aspirapolvere robot individua le zone più sporche, in modo da concentrare la propria energia dove ce n’è più bisogno ed evitando inutili sprechi. Al termine del ciclo di pulizie sarà sufficiente svuotare il cassettino nel secchio dell’indifferenziato e risciacquarlo sotto acqua corrente: in questo modo non ci sarà bisogno di grande manutenzione e la pulizia dei pavimenti richiederà un impegno di una manciata di secondi.

L’app, infine, aiuta a monitorare la carica e programmare alla perfezione la pulizia dell’appartamento. Se, invece, avessimo bisogno di una spazzata “fuori programma" sarà sufficiente premere il pulsante presente nell’interfaccia o, addirittura, un semplice comando vocale: grazie alle skill per Alexa e le funzioni di Assistente Google basterà ordinare al Roomba di attivarsi per vederlo partire tra corridoi e stanze di casa.

iRobot Roomba e5154 aspirapolvere robot in offerta su Amazon: prezzo e offerta

Il Roomba e5154, che come abbiamo appena visto è tra gli aspirapolvere robot più versatili oggi disponibili sul mercato, è tra le offerte Amazon da non farsi scappare a cuor leggero. Lo sconto del 46% permette di risparmiare oltre 200 euro sul prezzo di listino: oggi costa appena 269,90 euro, quasi il prezzo più basso mai visto sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Grazie ai servizi di Amazon, inoltre, potrete pagare l’aspirapolvere smart in 5 rate a interessi zero e senza spese di istruttoria (53,98 euro al mese per cinque mesi). In alternativa, potete scegliere il servizio “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis, che vi permetterà di dilazionare il pagamento in più mensilità.

