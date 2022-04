IRobot Roomba e5154: il kit aspirapolvere di nuovo al minimo storico

Per proteggere la salute della nostra famiglia e anche dei nostri animali domestici è fondamentale avere una casa pulita. La polvere e lo sporco che si accumulano sui pavimenti, si sa, sono da evitare. Ma non sempre abbiamo tempo e voglia di spazzare i pavimenti ogni giorno e magari più volte al giorno, soprattutto se siamo nel periodo di muta del pelo degli animali che abbiamo in casa.

Dunque, ecco che un aspirapolvere robot può davvero aiutarci in questa incombenza. Tra i tanti robot aspirapolvere segnaliamo iRobot Roomba e5154 che grazie a una serie di soluzioni tecnologiche si presenta come facile da gestire e molto efficiente. Tra i vantaggi di questo modello, segnaliamo la presenza di spazzole in gomma adatte a tutte le superfici che raccolgono delicatamente ma efficacemente ogni residuo di polvere e sono molto facili da pulire, lo spessore minore che consente al robot di riuscire a infilarsi anche in spazi angusti come sotto un letto o sotto un divano, e il ritorno alla base autonomo una volta che la batteria sta per esaurirsi.

iRobot Roomba e5154: caratteristiche tecniche

Abbiamo già accennato alle spazzole in gomma Tangle Free che sono abbinate a spazzole rotanti che intervengono per perimetro sullo sporco, raccolto poi all’interno del cassetto. Il contenitore può essere poi svuotato e lavato sotto acqua corrente.

Tra le funzionalità smart segnaliamo il sistema di navigazione iAdapt che serve a aggirare gli ostacoli, il sistema PowerBoost per passare sopra i tappeti e pulirli. Inoltre, il Roomba e5154 è compatibile e sincronizzabile con smarphone, Alexa e Google Assistant.

Grazie all’app dedicata è possibile impostare il riconoscimento delle stanze, il riconoscimento vocale e ottenere suggerimenti su pulizie extra come nel periodo di muta del pelo degli animali presenti in casa. Inoltre, grazie ai sensori DirtDirect che individuano le aree più sporche della stanza, il robot sceglie in autonomia le impostazioni migliori per la pulizia della superficie, sia essa il pavimento o un tappeto.

iRobot Roomba e5154: l’offerta Amazon

Il robot puliscipavimenti è ora in offerta su Amazon, insieme ad un ricco kit di ricambi con 3 ulteriori spazzole pulisci bordi, 3 filtri HEPA e un set di spazzole in gomma nuove, con uno sconto del 37% e un risparmio di 159,10 euro il che porta il prezzo finale a 269,90 euro.