Italia-Inghilterra: le reazioni più belle sui social

#ItsComingRome e #campionideuropa sono i due hashtag di tendenza da ieri sera su Twitter, ma la vittoria degli Azzurri agli Europei di Calcio è trending su tutti i social, con buona pace del povero tifoso inglese che alla vigilia di Italia-Inghilterra si era fatto tatuare sulla gamba la coppa con tanto di scritta “Euro 2020 It’s Coming Home“.

E, invece, la coppa è già arrivata a Roma mentre il Web e i social esplodevano di gioia e di meme. Il Web e i social italiani, ma non solo: un po’ tutti in Europa (inglesi esclusi, ovviamente) hanno tifato Italia e stanno mostrando la loro gioia per la nostra vittoria. Con il caso eclatante degli scozzesi, che in migliaia stanno cambiando sui social il loro nome profilo italianizzandolo in modi a volte esilaranti. E poi le foto in tutte le salse, di Roberto Mancini, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Premier inglese Boris Johnson e tanto, tanto altro in questo post finale di Euro 2020 compreso un comando vocale bellissimo di Federico Chiesa al suo smartphone.

Euro 2020 social: gli scozzesi diventano italiani

Da qualche ora c’è un fenomeno di massa su Twitter: gli scozzesi, acerrimi nemici degli inglesi dentro e fuori il campo da gioco, stanno cambiando nome e cognome in onore della vittoria degli italiani: @ScarletBertie diventa Bertoli Scarletti, @Matt_Hughes67 diventa Matteo Hucini, @Burnett_27 diventa un meraviglioso Burnettoni, @EllisWikins20 che diventa un ancor più bello Ellizio Wikinzano.

E poi altri cambi di nome in onore degli italiani, come “Coryano De Rossi Nicholasano“, “Karlotti Italianni Davi" e un altrettanto semplice e meraviglioso “Focaccia“.

Euro 2020: le foto meme

Innumerevoli le foto ritoccate e le gallery dedicate alla vittoria della Nazionale italiana su quella inglese. Come il fotoritocco di Roberto Mancini, che diventa la Regina Elisabetta, con tanto di cappellino d’ordinanza, o i capelli di Boris Johnson che, da giallo canarino, diventano tricolore bianco-rosso-verde.

Da citare anche le foto del principino George, che dopo aver gioito per il primo goal piange dopo la sconfitta ai rigori. E’ toccato al principe William e a Kate Middleton spiegargli che, nella vita, bisogna anche saper perdere.

Euro 2020: il tweet dell’astronauta Parmitano

Qualche polemica, invece, per il tweet dell’astronauta italiano Luca Parmitano che, dopo il primo goal fulmineo dell’Inghilterra ha di corsa twittato: “What an amazing gol! Well done, England“, con tanto di emoji della bandiera inglese.

Parmitano, sommerso dai commenti negativi degli italiani, ha poi dovuto precisare che tifava comunque Italia.

Euro 2020: “Chiama Mamma"

Bellissimo, infine, il video di Federico Chiesa diventato virale nel giro di pochi minuti: a fine partita, dopo la vittoria, il campione italiano prende in mano lo smartphone e nella bolgia di Wembley attiva i comandi vocali. Cosa ha ordinato Chiesa al suo smartphone? Chiama mamma.