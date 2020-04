La web company italiana non solo offre al pubblico contenuti e servizi, ma è anche una concessionaria di pubblicità e un’agenzia di comunicazione.Ogni giorno i canali generalisti e verticali di Italiaonline propongono news e approfondimenti dall’Italia e dal mondo.

Virgilio e Libero.it sono i portali sui quali trovare notizie relativamente a tecnologia, motori, sport e news, ma anche servizi di e-mail, ricerca, chat e community.

superEva è il sito dedicato agli ultimi trend SEO e social.

QuiFinanza è il sito rivolto agli appassionati del mondo dell'economia.

DiLei, SiViaggia e Buonissimo permettono di rimanere aggiornati sulle tendenze in tema di bellezza, benessere e viaggi.

PagineGialle, PagineBianche e Tuttocittà.it permettono di ricercare informazioni per trovare imprese, esercizi commerciali e professionisti di vario genere.

Questi siti, quindi, analizzano il web e garantiscono agli utenti approfondimenti utili e variegati, permettendo a Italiaonline di configurarsi come un’azienda sempre aggiornata sulle ultime novità, in particolare, relative al mondo del digital.

Italiaonline e il digital: tra innovazione e formazione

Per essere un punto di riferimento risulta fondamentale per Italiaonline confrontarsi in prima persona con il digital. In questo senso, la web company si impegna in alcuni progetti, tra i quali:

lancio delle skill di Virgilio su Amazon Alexa , per fornire agli utenti, attraverso i servizi vocali e il voice, contenuti rilevanti in tema di scienza, natura, storia, curiosità e modi di dire;

realizzazione dei servizi di gaming online grazie alla piattaforma LiberoGioco. Lo scopo di Italiaonline è quello di rispondere alle esigenze degli utenti, offrendo servizi di alta qualità, con particolare attenzione al gioco responsabile.

Ma l’impegno di Italiaonline nel digitale non si ferma qui! La web company, infatti, porta avanti un importante processo di formazione per le imprese e i cittadini:

nel 2019 a Torino è stata creata la Digital Factory grazie a una partnership tra Italiaonline e la Regione Piemonte. La Digital Factory si configura come una “nuova fabbrica” digitale con l’obiettivo favorire la crescita di professionisti del settore che possano, a loro volta, aiutare le aziende nel complesso processo di digitalizzazione;

nel 2019 a Torino è stata creata la Digital Factory grazie a una partnership tra Italiaonline e la Regione Piemonte. La Digital Factory si configura come una "nuova fabbrica" digitale con l'obiettivo favorire la crescita di professionisti del settore che possano, a loro volta, aiutare le aziende nel complesso processo di digitalizzazione;
Italiaonline partecipa anche all'educazione digitale dei più giovani, fornendo PC desktop e tablet per la creazione di aule informatiche a docenti e ragazzi, che li potranno utilizzare a scuola per il loro percorso di formazione culturale e, soprattutto, digitale.

I servizi di Italiaonline per le aziende

Ma quali sono i servizi di Italiaonline per le aziende? La web company offre molte soluzioni per supportare le aziende nell’intero processo di digitalizzazione grazie a un ampio ventaglio di prodotti integrato sull’intera filiera di servizi digitali.

Creazione di siti web

Ottimizzazione SEO

Gestione della presenza online

Realizzazione di un media plan multicanale

Promozione e monitoraggio di campagne pubblicitarie

In particolare, tra le proposte di Italiaonline si inseriscono quelle legate all’e-commerce. In un mondo sempre più connesso, infatti, il modo di fare acquisti è cambiato radicalmente e sempre più utenti si informano e comprano online. Aprire un e-commerce diventa, quindi, un’opportunità per le piccole e medie imprese per ampliare il proprio business.

Italiaonline sostiene le aziende in questo percorso partendo dall’ideazione di un sito web ad hoc personalizzato sulla base delle necessità del cliente e dei suoi utenti, responsive e integrato con i siti di comparazione prezzi e marketplace, come Alibaba.com. Con quest’ultimo, Italiaonline ha stipulato un accordo di collaborazione allo scopo di sostenere l’esportazione del Made in Italy all’estero in modalità 100% digitale.

Un’altra partnership è stata stretta da Italiaonline con Nexi, la PayTech leader nel mercato dei pagamenti digitali in Italia, che con la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini, per rendere digitale ogni pagamento.

Grazie a questi accordi, le PMI che sceglieranno di aprire il proprio e-commerce con la web company italiana avranno a disposizione un pacchetto “chiavi in mano”:

Alibaba , con una presenza in più di 190 Paesi, 18 milioni di buyers e contenuti tradotti in 16 lingue, permetterà loro di entrare in contatto con acquirenti di tutto il mondo;

l'integrazione XPay di Nexi consentirà di avere a disposizione una soluzione innovativa per accettare i pagamenti digitali.

Italiaonline agevola le piccole e medie imprese a entrare nel mondo del commercio elettronico, le aiuta ad ampliare i propri sbocchi commerciali e a crescere nel digitale.

I risultati di Italiaonline

Grazie alla sua presenza in diversi settori Italiaonline è il primo gruppo digitale italiano: sono 4,8 milioni di utenti unici* che navigano ogni giorno sulle web property, di cui 3,3 milioni da mobile. Inoltre, si contano:

4 Miliardi di Impressions mensili

63% Market reach *

4 Milioni di Account e-mail **

222 Mila aziende clienti

Dunque, Italiaonline si configura come una realtà capace di soddisfare sia gli interessi degli imprenditori sia quelli degli utenti del web: è un supporto nel processo di digitalizzazione per le aziende con i suoi servizi di web agency, e un punto di riferimento per i consumatori, attraverso i contenuti, la posta elettronica, le community e i portali di ricerca.

Una società in continua evoluzione e innovazione, con un unico obiettivo: consolidare la leadership italiana nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale così da assicurare ad aziende e imprese una corretta presenza online.

L’elemento distintivo e caratterizzante di Italiaonline? Una rete di oltre 660 consulenti presenti su tutto il territorio, che permettono a Italiaonline di avvicinarsi a società e imprese italiane per costruire insieme il loro processo di digitalizzazione. Italiaonline con i suoi agenti digitali riesce ad ascoltare e comprendere le necessità delle aziende, definire una strategia personalizzata e a raggiungere gli obiettivi prefissati assicurando una crescita digitale alle aziende.

“Cambia musica al tuo business”

La nuova campagna pubblicitaria di Italiaonline è stata presentata alla fine del 2019, ideata e realizzata dall’agenzia KleinRusso e prodotto da Enormous Films.

Lo spot esprime in modo allegro e coinvolgente la missione di Italiaonline: supportare le imprese a crescere nel digitale. La presenza online è fondamentale tanto per le grandi società quanto per le piccole e medie imprese, come fabbriche, ristoranti, barbieri e negozi, che rappresentano la vera ossatura del Paese, per accrescere il proprio business e, soprattutto, per la formazione personale e lo sviluppo della società.

* Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA DAUs luglio 2019

** Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA MAUs luglio 2019