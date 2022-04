Jabra Elite 3: una ottima offerta su un ottimo prodotto

Nello sconfinato mercato delle cuffiette true wireless Jabra, marchio di proprietà della danese GN Audio A/S, è riuscita negli ultimi anni a ritagliarsi uno spazio di assoluto rilievo, con prodotti di ottima qualita ad un prezzo conveniente. Prodotti per varie fasce di mercato e per diversi tipi di utenti, anche molto esigenti.

Le Jabra Elite 3, nella gamma di Jabra, rappresentano uno dei prodotti base destinati all’uso generico, ma frequente e assiduo: sono semplici da usare e comode, resistono alla pioggia, hanno una buona batteria e costano poco. Lanciate nella seconda metà del 2021, le Jabra Elite 3 non sono dotate di funzionalità estremamente evolute ma sono un prodotto robusto e che vale i soldi che costa, perché ha tutto ciò che di base cerca un utente medio, ad un prezzo accettabile per l’utente medio. Se poi il prezzo è in sconto, come adesso, è veramente difficile trovare un altro modello di cuffiette wireless più conveniente di Jabra Elite 3.

Jabra Elite 3: caratteristiche tecniche

Le Jabra Elite 3 nascono soprattutto per l’ascolto della musica in mobilità, tanto è vero che hanno la funzione di accesso a Spotify con un tocco, ma non hanno la cancellazione attiva del rumore (ANC). La funzione non è presente non tanto per risparmiare sui costi, quanto per non alterare la qualità della musica riprodotta e per evitare che l’utente si isoli troppo quando sta camminando in strada.

Si tratta, comunque, di cuffiette di tipo in-ear che entrano dentro l’orecchio, quindi offrono la cancellazione passiva del rumore, tanto che è presente la funzione trasparenza (chiamata, in questo caso “HearThrough“) resa possibile dai 4 microfoni integrati. Gli altoparlanti da 6 millimetri, una misura abbastanza standard in questa fascia di prezzo.

Molto utile la certificazione IP55, che garantisce una buona resistenza sia alla polere e allo sporco che all’acqua e al sudore. La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.2, cioè la versione migliore di questo standard, ma non c’è la tencologia multipoint per collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente.

Buona, invece, la durata delle batterie: Jabra dichiara 7 ore di ascolto, che salgono a 28 ore con la carica nella custodia.

Jabra Elite 3: l’offerta Amazon

Le Jabra Elite 3 sono arrivate sul mercato italiano a settembre 2021, ad un prezzo di listino di 79,99 euro. Un prezzo assolutamente corretto per la qualità del prodotto, le caratteristiche tecniche e l’affidabilità del marchio.

Al momento, però, per comprare le Jabra Elite 3 su Amazon bastano 59,99 euro (-20 euro, -25%). A questo prezzo sono di sicuro un ottimo affare.

Jabra Elite 3 – Cuffiette True Wireless – Design in-ear