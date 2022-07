James May arriva in Italia

Può un impacciato uomo britannico di mezza età conoscere i segreti della dolce vita? Scoprirlo è facile: basta seguire James May: il nostro agente in Italia, il nuovo capitolo su Prime Video della serie in cui James porta il suo punto di vista davvero originale e divertente lungo tutto lo Stivale.

May, conduttore tv e giornalista classe 1963, è noto al grande pubblico soprattutto per la sua presenza nel programma Top Gear, che ha presentato fino al 2015 con Jeremy Clarkson e Richard Hammond guadagnandosi il soprannome di Captain Slow per il suo modo di fare sempre pacato e tranquillo. Dal 2016 i tre sono di nuovo insieme davanti alle telecamere di The Grand Tour, visibile su Prime Video, mentre è solo James May, dopo l’edizione della serie "Il nostro agente in" girata in Giappone, a viaggiare dall’Inghilterra all’Italia per scoprirne tradizioni, cibo, storia, cultura e molto altro ancora.

Cosa succede in James May: il nostro agente in Italia

Dunque, dove si recherà nello specifico l’agente "inviato sul campo" James May? L’Italia è vasta e ogni regione ha le sue peculiarità e bellezze che meritano di essere visitate. Il protagonista e conduttore dello show Prime Video dal taglio documentaristico (il titolo originale è James May: Our Man in Italy e la serie è girata in lingua inglese ma è disponibile con doppiaggio in italiano) farà il possibile per assicurarsi un assaggio di tutte le sfumature che compongono il Belpaese.

Nel corso della serie, infatti, May si muoverà dal capoluogo siciliano, Palermo, fino alle vette delle Dolomiti, conoscendo nel mentre un’enorme varietà di climi e paesaggi mozzafiato. Inutile dirlo, le specialità culinarie tipiche delle varie regioni avranno un ruolo centrale: d’altronde, qualunque viaggio in Italia è soprattutto un viaggio nel gusto! Immancabile la scena in cui James si cimenta, con risultati discutibili, nella preparazione della pizza.

Nel trailer ufficiale si vedono alcune delle località che il conduttore britannico toccherà sicuramente nel corso dello show a puntate, tra cui Roma, Venezia, la Costiera Amalfitana, Firenze e Torino. Nella città piemontese, tra l’altro, dopo essersi dedicato allo shopping, al relax e all’arte, May farà anche un’esperienza sportiva. Il conduttore britannico farà infatti tappa anche al centro di allenamento della Juventus e incontrerà il calciatore Giorgio Chiellini, storico difensore e capitano della squadra bianconera che dal 1° luglio scende in campo con il Los Angeles FC.

James May: il nostro agente in Italia

James May: il nostro agente in Italia sarà disponibile su Prime Video dal 15 luglio 2022: una visione perfetta per lasciarsi ispirare dalle bellezze del Belpaese prima di fare le valigie e partire per le vacanze estive.

