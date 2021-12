JBL Charge 5: lo speaker BT per le vacanze al prezzo minimo storico

Chi ama la musica difficilmente riesce a stare troppo tempo senza ascoltare le sue canzoni preferite e, molto spesso, compra un paio di cuffiette wireless da collegare allo smartphone per sentire brani e playlist da Spotify o altre piattaforme di streaming. Le cuffiette, però, hanno un grosso limite: ci permettono di ascoltare la musica da soli, senza poterla condividere con gli amici.

Con l’avvicinarsi delle feste di Natale, quindi, urge trovare una soluzione per ascoltare la musica in compagnia ovunque: in una struttura ricettiva, in una seconda casa o, persino, a casa della nonna che ha preparato il pranzo di Natale (Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!). La soluzione in questione è uno speaker Bluetooth: esattamente come le cuffiette, si collega senza fili al cellulare ma, a differenza delle cuffiette, la musica la sentono tutti. Se vogliamo usare lo speaker BT anche all’esterno, però, è fondamentale che sia resistente ad acqua e polvere o rischieremo di rovinarlo. Casse Bluetooth del genere costano un bel po’, ma sono le migliori e le più utili, in tutti i contesti. E, per di più, a volte sono anche in sconto come JBL Charge 5.

JBL Charge 5: caratteristiche tecniche

JBL è un nome che ha bisogno di poche presentazioni: è uno dei produttori storici americani (fondata nel 1946), di altoparlanti e diffusori acustici e, per di più, da decenni è di proprietà di Harman, altro nome di peso dell’industria dell’audio.

Il Charge 5 è l’ultimo modello della gamma Charge di JBL, dedicata a chi fa una vita particolarmente attiva. Per questo è dotato di certificazione IP67, quindi resiste molto bene ad acqua e polvere. Per capirci: lo potete portare in spiaggia, se fate Natale a mare, come anche sulla neve, se preferite il Natale in montagna. Nessun problema se piove, l’importante è che non resti immerso nell’acqua per troppo tempo.

Si tratta di un dispositivo portatile a batteria con una potenza di 30W reali, che non sono pochi: sono due o tre volte la potenza dell’audio della vostra Smart TV, mediamente. Il peso di questo JBL Charge 5 non arriva a 1 kg, quindi si trasporta facilmente ovunque.

Il collegamento wireless al cellulare (o ad altre fonti di riproduzione) è ottimo, grazie al Bluetooth 5.1. Ottima anche la batteria, da 7.500 mAh, e l’autonomia, che può arrivare a 20 ore.

JBL Charge 5: l’offerta su Amazon

JBL Charge 5 ha un prezzo di listino di 199 euro ed è disponibile in molti colori: nero, blu, rosso, grigio, rosa, bianco, verde, verde acqua e “squad" (il classico camouflage militare). La versione da comprare subito, però, è quella nera perché è in sconto su Amazon ed è al minimo storico.

JBL Charge 5 nero costa adesso 149,99 euro (-49 euro, -25%), venduto e spedito da Amazon, con tutte le garanzie conseguenti.

JBL Charge 5 – Speaker Bluetooth impermeabile – Potenza 30W RMS – Nero