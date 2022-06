JBL GO 3 al minimo storico: offerta choc per la cassa Bluetooth da spiaggia

Piccolo, compatto, leggero e, allo stesso tempo, estremamente potente. Con queste caratteristiche, il JBL GO 3 ha da tempo catturato le attenzioni di tutti coloro che sono alla ricerca di un altoparlante Bluetooth portatile da poter sempre avere con sé.

Un dispositivo versatile e completo che, però, dà il meglio di sé in estate. Le JBL GO 3, come vedremo in dettaglio tra poco, sono impermeabili e resistenti agli urti: possono così essere utilizzate all’aperto avere il timore che polvere, sabbia, acqua o detriti vari possano metterne a rischio il corretto funzionamento. Insomma, il compagno ideale per scampagnate o notti trascorse in spiaggia in riva al mare. E grazie allo sconto top di oggi di Amazon, la cassa wireless del produttore statunitense non è mai stata conveniente come oggi.

JBL GO 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grande poco meno di 9 centimetri (le dimensioni esatte sono 8,6 x 6,9 x 4 cm) ed estremamente leggero (pesa appena 2 etti), JBL GO 3 è la cassa senza fili pensata per l’estate e le scampagnate. Sta praticamente ovunque (anche in tasca, se sono sufficientemente ampie) e, grazie al suo design accattivante e ai tessuti variopinti, darà bella mostra di sé dovunqe vorrete portarlo.

Le piccole dimensioni, però, non incidono affatto sulla qualità musicale. JBL GO 3 assicura un audio cristallino, con bassi estremamente profondi e alti bilanciati. L’ideale per ascoltare la propria musica preferita in qualunque situazione. Sarà infatti sufficiente collegarlo allo smartphone o al tablet con la connessione Bluetooth per ascoltare le tracce archiviate nella memoria del dispositivo o tramite uno dei tanti servizi di musica in streaming (come Prime Music, ad esempio).

La cassa portatile del produttore statunitense è, come accennato inizialmente, certificata IP67, quindi resistente ad acqua e polvere. Cosa significa, esattamente, che JBL GO 3 è certificato IP67? Il primo dei due numeri indica la resistenza completa alla polvere; il secondo, invece, indica che il dispositivo continua a funzionare anche se dovesse cadere in acqua (profondità massima di 1 metro) e dovesse restare in ammollo per 30 minuti. Insomma, potrete portare l’altoparlante Bluetooth in spiaggia o piscina senza alcun timore.

Anche perché, nonostante le piccole dimensioni e il peso contenuto, la batteria agli ioni di litio assicura un’autonomia estesa decisamente interessante. JBL GO 3 può riprodurre musica senza interruzioni per oltre 5 ore e, nel caso in cui stia per scaricarsi, sarà sufficiente collegarlo per qualche decina di minuti alla presa della corrente per continuare ad ascoltare musica senza limitazioni.

JBL GO 3 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo sconto del 30% sul listino garantito oggi da Amazon fa precipitare il prezzo di JBL GO 3 al suo minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. La cassa senza fili di colore nero costa 27,97 euro, con un risparmio sul prezzo consigliato di qualche decina di euro. Leggermente superiore, invece, il prezzo per le altre colorazioni (JBL GO 3 è disponibile anche in rosso, rosa, blu, bianco, verde e blu/rosso).

