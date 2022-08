JBL GO 3: lo speaker Bluetooth iconico è l'offerta dell'estate

JBL GO 3 è lo speaker portatile waterproof pensato per l’estate. Dal design iconico, questa cassa Bluetooth è molto leggera e può essere trasportata ovunque, sia in spiaggia che in piscina, ma anche durante le scampagnate e per animare un pic-nic. L’audio assicura un suono cristallino e l’offerta è da cogliere al volo.

Perfetto per ascoltare la musica in qualunque situazione, lo speaker targato JBL è il compagno ideale in estate. Impermeabile e robusta, questa cassa senza fili può essere portata in qualsiasi luogo, dato che non teme la sabbia, la polvere e l’acqua. Inoltre, la batteria assicura diverse ore di ascolto ininterrotto, così da assicurare lunghi momenti di svago in riva al mare e in piscina, ascoltando la tua musica preferita. Quindi, lo sconto proposto da Amazon, che fa risparmiare ben il 25% è, senza dubbio, l’offerta dell’estate. Lo speaker portatile waterproof, infatti, oggi ha un prezzo davvero bassissimo.

JBL GO 3: caratteristiche tecniche

Dalle dimensioni veramente ridotte dato che è lungo meno di 9 centimetri, lo speaker JBL GO 3 è anche molto leggero e pesa circa 200 grammi. I bassi del JBL GO 3 sono molto profondi e gli alti ben equilibrati: basterà collegarlo ad un telefono o ad un tablet per ascoltare la musica che si preferisce.

Certificata IP67, la cassa senza fili del produttore statunitense è resistente alla polvere ma anche all’acqua (se dovesse cadere in mare o in piscina, alla profondità massima di 1 metro e per 30 minuti, JBL GO 3 continuerà a funzionare).

Inoltre, la batteria agli ioni di litio garantisce un’autonomia molto lunga, che permette di utilizzare lo speaker JBL GO 3 Bluetooth per più di 5 ore. Se lo speaker portatile waterproof sta per scaricarsi, basterà collegarlo alla presa della corrente per una decina di minuti per continuare ad ascoltare musica.

JBL GO 3: l’offerta di Amazon

Davvero da tenere sott’occhio (e approfittarne subito) dello sconto riservato da Amazon allo speaker Bluetooth iconico JBL GO 3. Il prezzo di listino di questo fantastico dispositivo per l’estate è di 39 euro, mentre oggi il costo si ferma a soli 29 euro (- 25%, -10 euro). La cassa senza fili è spedita e venduta da Amazon e la consegna avviene in tempi ultra rapidi. Nel caso fosse necessario, ci sono ben 30 giorni per effettuare il reso. Insomma, quella dedicata da Amazon allo JBL GO 3 è una promozione da valutare, dato che è l’offerta dell’estate.

JBL GO 3 – Speaker portatile Bluetooth